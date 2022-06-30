Лавров заявил, что страны Запада начали опускать «железный занавес»
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отношений России и Евросоюза не существует с 2014 года, сообщает РБК.
По его словам, с тех пор, как Европа поддержала «государственный переворот» на Украине, происходили лишь «разовые технические контакты».
Он отметил, что в настоящее время страны Запада сами начали опускать «железный занавес», и посоветовал им делать это осторожно.
«Что касается «железного занавеса, то он практически уже опускается. Пусть они только ведут себя осторожно, чтобы ничего себе не прищемить»,- заключил российский министр.
Ранее Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз собирают современную коалицию для войны с Россией, сообщает журнал «Профиль».
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