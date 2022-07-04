Миллиарды ЦБ и роскошные яхты: «Кража» российских активов снова набирает обороты
Британия вслед за Канадой пытается узаконить конфискацию замороженных российских активов в пользу Украины, Вашингтон сомневается и не спешит «подрывать свой статус» инвестиционного партнера.
Великобритания прорабатывает вариант конфискации российских активов, которые попали под санкции, в пользу Украины, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.
«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею», - подчеркнула она.
При этом Трасс отметила, что британский парламент в таком случае должен будет принять новый закон, но возможны различные варианты.
Ранее Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций.
Теперь канадское правительство сможет использовать эти средства, в том числе на поддержку Украины. К тому же в стране ввели двухлетний запрет на покупку недвижимости иностранными гражданами.
В конце июня Администрация США выразила надежду, что изъятые у предпринимателей России активы удастся направить Украине, чему будет способствовать Конгресс.
«Мы стремимся добраться до этих активов вне зависимости от того, чем они являются: роскошными яхтами, банковскими счетами, иными товарами, самолетами или чем-то еще», - сказала заместитель главы американского министерства юстиции Лиза Монако.
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По данным Минфина США, за время спецоперации были заморожены или заблокированы $330 млрд российских активов. В ведомстве добавили, что были также заблокированы активы Центрального банка России на сумму около $300 млрд.
При этом The New York Times сообщает, что в Белом доме нет единой позиции по данному вопросу. Чиновники считают, что конфискация активов российского Центробанка подорвет статус Вашингтона как надежного инвестиционного партнера в глазах других стран.
По данным газеты, США осторожно относятся к данному вопросу, в отличие от стран Европы, которые продолжают активно призывать к использованию замороженных активов России на восстановление Украины.
Накануне Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. В связи с этим эксперты предрекают новые аресты российских активов.
Так, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что американцы могут воспользоваться ситуацией и начать арестовывать российские инвестиции.
«Вашингтон может начать что-то арестовывать. Но, по большому счету, это фиолетово. Западных инвестиций у нас больше. Но теоретически они могут. Всем понятно, что ситуация искусственная. Реальность настолько недружелюбная и некомфортная, причем для всех. Но надо относиться спокойно и смотреть за ситуацией. Очень надеюсь, что Россию пронесет, просто потому, что Владимир Путин очень фортовый. Уверен, что мы все преодолеем», - поделился Разуваев.
С ним согласился экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган, который в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.
«Это обычная мировая практика, но, думаю, не в данном случае. В данном случае мы, скорее всего, увидим судебные иски, кросс-дефолт, тогда России будут предъявлены все ее международные долги», - предупредил экономист.
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что министерство финансов Германии планирует национализировать проложенную по территории страны часть «Северного потока - 2». Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил «Радиоточке НСН», почему это бессмысленная затея.
«Никакой выгоды от этого нет. "Северный поток – 2" - недействующая инфраструктура. Я называю это "памятником подводной архитектуры" по строительству новых красивых газопроводов. Вот получат они часть этого памятника – видимо, смогут туристов туда водить и на этом зарабатывать. Но от этого в Европе не станет больше газа. Если это некий политический демарш – хорошо. Но он ни на что не повлияет», - уверен эксперт.
Недвижимость граждан России в Германии впервые арестовали из-за антироссийских санкций 20 июня. По данным СМИ, речь идёт о трёх квартирах, находящихся в столице Баварии, а также о банковском счёте, который был открыт «для перевода арендной платы». Кому принадлежит арестованная недвижимость не уточняется, однако говорится, что это «член Госдумы РФ» и его супруга, которая проживает в Мюнхене.
1 июля стало известно, что власти стран Евросоюза (ЕС) заморозили около €14 млрд ($14,6 млрд) активов, которые принадлежат лицам, попавшим под санкции против России. Еще в начале марта Bloomberg писал, что конфискация имущества подсанкционных россиян может упереться в долгие судебные процессы из-за прав собственности.
Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ранее сообщил, что государствам, входящим в Евросоюз, удалось заморозить активы Центробанка России на сумму около €23 миллиардов.
В России подобные меры считают воровством. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нарушение правил и норм в сфере международных финансов и торговли «ни к чему хорошему не приводит».
«Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило - прежде всего, тех, кто занимается этим неблаговидным делом», - заключил российский лидер.
Заморозка активов России стала одной из величайших краж в истории, считает заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
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