Миллиарды ЦБ и роскошные яхты: «Кража» российских активов снова набирает обороты

Великобритания прорабатывает вариант конфискации российских активов, которые попали под санкции, в пользу Украины, заявила глава МИД страны Лиз Трасс.

«Я поддерживаю эту идею, и мы плотно изучаем этот вопрос. В Канаде только что приняли соответствующий закон. Мы работаем над этим вместе с МВД и Минфином, но я определенно поддерживаю идею», - подчеркнула она.

При этом Трасс отметила, что британский парламент в таком случае должен будет принять новый закон, но возможны различные варианты.

Ранее Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов. На данный момент в Канаде заморожено активов на $100 млн и примерно $23 млн в виде трансакций.