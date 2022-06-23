«Отмыли и заработали»: Финансист представил неофициальную схему покупки Швейцарией российского золота
Дмитрий Голубовский заявил, что Швейцария могла купить российское золото через фиктивную компанию в Дубае, а после переплавить его.
Швейцария могла купить российское золото через фиктивную компанию в Дубае, заявил эксперт по финансовым рынкам, ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Швейцария в мае импортировала более трех тонн золота из России. Отраслевая ассоциация аффинажных предприятий страны опровергло эту информацию. При этом большинство стран отказалось покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских производителей из аккредитованного списка.
«Любая «прокладка» (фирма-однодневка, прим. НСН) могла это сделать, скорее всего, в Дубае. Никаких проблем здесь нет абсолютно. Создается, например, такая компания в Дубае – крупнейший рынок золота, с которым Россия поддерживает прекрасные отношения, куда слитки можно завести самолетом как в транзитную точку. В Дубае эти слитки оставляются, потом швейцарцы их забирают. То есть, на российские слитки ставят свои клейма, и теперь это швейцарское золото. Может быть, они отдали его на переплавку или просто перечеканили», - объяснил схему покупки Голубовский.
Аналитик пояснил, что для реализации подобной операции не требуются значительные затраты, к тому же золото наверняка было куплено с дисконтом.
«Вся эта операция переработки стоит доли процента плюс перевозка и страхование – тоже небольшое количество процентов. Купили они его с дисконтом в процентов пять, вот заработали, отмыли российское золото. У наших слитков наших заводов Лондонская ассоциация отозвала статус «Good delivery», мы не можем ими торговать. Но это золото ничем не отличается от другого», - сказал он.
По словам Голубовского, Россия при этом также ничего не теряет, а наоборот обходит санкции и продает то количество золота, которое посчитает нужным.
«Россия ничего не теряет, спокойно эти санкции обходит. Золото мы бы могли продавать больше, если бы ЦБ хотел этого. Насколько я знаю, политика государства такова, что она не поощряет вывоз золота из страны, Центральный банк золото скупает сам. Любые альтернативные расчеты, о которых Путин недавно говорил – валюта БРИКС и подобные вещи, они будут основаны в той или иной форме на золотом стандарте», - добавил собеседник «Радиоточки НСН».
В Швейцарии расположены четыре крупных аффинажных завода, перерабатывающих две трети мирового золота. В марте 2022 года двое из них отказались переплавлять слитки из РФ, несмотря на то, что им не запрещено это делать.
Создание «золотого крипторубля» не решит проблему российского экспорта и поступающего в Россию импорта, заявил ранее инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 166 / сут.
Умерли
381 тыс.+68 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 517 / сут.
- Юрия Шатунова похоронят на Троекуровском кладбище
- Уралвагонзавод поблагодарил Францию за САУ «Цезарь»
- Эрмитаж ввёл запрет на выставки в Европе и США
- Минфин разрешил инвесторам зачислять валюту от продажи ценных бумаг на иностранные счета
- Американская компания Cisco решила уйти из России и Белоруссии
- Под Северодонецком под обстрел попали представители ОНФ и журналисты
- Microsoft свернет свой бизнес в России
- Роспотребнадзор: В России не будет локдауна из-за оспы обезьян
- Шойгу заявил о необходимости срочно укрепить оборону Союзного государства
- Тренер спасла от смерти синхронистку, потерявшую сознание под водой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru