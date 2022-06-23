«Отмыли и заработали»: Финансист представил неофициальную схему покупки Швейцарией российского золота

Швейцария могла купить российское золото через фиктивную компанию в Дубае, заявил эксперт по финансовым рынкам, ведущий аналитик «Золотого монетного дома» Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Швейцария в мае импортировала более трех тонн золота из России. Отраслевая ассоциация аффинажных предприятий страны опровергло эту информацию. При этом большинство стран отказалось покупать золото из России после того, как Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов исключила российских производителей из аккредитованного списка.

«Любая «прокладка» (фирма-однодневка, прим. НСН) могла это сделать, скорее всего, в Дубае. Никаких проблем здесь нет абсолютно. Создается, например, такая компания в Дубае – крупнейший рынок золота, с которым Россия поддерживает прекрасные отношения, куда слитки можно завести самолетом как в транзитную точку. В Дубае эти слитки оставляются, потом швейцарцы их забирают. То есть, на российские слитки ставят свои клейма, и теперь это швейцарское золото. Может быть, они отдали его на переплавку или просто перечеканили», - объяснил схему покупки Голубовский.

Аналитик пояснил, что для реализации подобной операции не требуются значительные затраты, к тому же золото наверняка было куплено с дисконтом.

«Вся эта операция переработки стоит доли процента плюс перевозка и страхование – тоже небольшое количество процентов. Купили они его с дисконтом в процентов пять, вот заработали, отмыли российское золото. У наших слитков наших заводов Лондонская ассоциация отозвала статус «Good delivery», мы не можем ими торговать. Но это золото ничем не отличается от другого», - сказал он.