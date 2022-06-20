СМИ: в Германии из-за санкций конфисковали принадлежащую россиянам недвижимость
Недвижимость граждан России в Германии впервые арестовали из-за антироссийских санкций, сообщает телеканал n-tv со ссылкой на федеральную прокуратуру Мюнхена.
По данным канала, речь идёт о трёх квартирах, находящихся в столице Баварии, а также о банковском счёте, который был открыт «для перевода арендной платы».
Кому принадлежит арестованная недвижимость не уточняется, однако говорится, что это «член Госдумы РФ» и его супруга, которая проживает в Мюнхене.
Ранее российского журналиста Владимира Соловьёва включили в санкционные списки Евросоюза, принятые в связи со спецоперацией РФ на Украине. Его итальянская вилла в Ловено (коммуна Менаджио) на западном берегу Комо была арестована.
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