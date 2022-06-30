Совбез: заморозка активов России – величайшая кража в истории

Заморозка активов России стала одной из величайших краж в истории, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя секретаря Совета безопасности РФ Александра Венедиктова.

Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы

По его словам, «организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры». По словам политика, такая ситуация ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы, и это нельзя отрицать.

Министерство финансов США заявило, что на Западе за последние 100 дней было заморожено и заблокировано связанных с Россией активов на 330 млрд долларов.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что заморозка западными странами золотовалютных резервов России является грубейшим нарушением международного права.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Совбез РФ
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