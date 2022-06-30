Совбез: заморозка активов России – величайшая кража в истории

По его словам, «организаторами этого преступления выступают те же, кто ранее взял на себя ответственность за поддержание мировой экономической архитектуры». По словам политика, такая ситуация ведет к саморазрушению пресловутой Бреттон-Вудской системы, и это нельзя отрицать.

Министерство финансов США заявило, что на Западе за последние 100 дней было заморожено и заблокировано связанных с Россией активов на 330 млрд долларов.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что заморозка западными странами золотовалютных резервов России является грубейшим нарушением международного права.

