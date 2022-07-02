Володин: Британия никак не избавится от привычки жить за чужой счет

Политик напомнил, что в разное время в конфликтах и войнах Лондон поддерживал оппонентов России, и сейчас в Британии призывают отказаться от попыток урегулировать ситуацию на Украине, так как это якобы приведет «лишь к усилению нестабильности в мире». По мнению Володина, причина такого поведения Соединенного Королевства — «в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится».

«Будучи в конце XIX века первой экономикой мира (ее доля ВВП составляла почти 25% от мирового), сейчас занимает 9-е место, уступая своей бывшей колонии — Индии (3-е место)», — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что Лондон пытается самоутвердиться и ищет союзников среди «русофобских режимов», чтобы «хоть где-то быть лидером».

«Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведет. Для Англии солнце империи закатилось навсегда», — заключил политик.

