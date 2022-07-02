Володин: Британия никак не избавится от привычки жить за чужой счет
Великобритания не может избавиться от привычки «жить за счет других», поэтому убеждает Европу в необходимости противостоять России «до последнего украинца». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Политик напомнил, что в разное время в конфликтах и войнах Лондон поддерживал оппонентов России, и сейчас в Британии призывают отказаться от попыток урегулировать ситуацию на Украине, так как это якобы приведет «лишь к усилению нестабильности в мире». По мнению Володина, причина такого поведения Соединенного Королевства — «в привычке жить за счет других, от которой Англия никак не избавится».
«Будучи в конце XIX века первой экономикой мира (ее доля ВВП составляла почти 25% от мирового), сейчас занимает 9-е место, уступая своей бывшей колонии — Индии (3-е место)», — написал спикер Думы в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что Лондон пытается самоутвердиться и ищет союзников среди «русофобских режимов», чтобы «хоть где-то быть лидером».
«Колониальный реваншизм ни к чему хорошему не приведет. Для Англии солнце империи закатилось навсегда», — заключил политик.
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