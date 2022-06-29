Минфин США заявил о блокировке российских активов на 330 млрд долларов

В сообщении говорится, что речь идёт о яхтах и иных судах, недвижимости и ограничении доступа РФ к глобальной финансовой системе.

«Члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсах, а также около 300 млрд долларов активов Центробанка России», - уточнили в Минфине США.

Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что заморозка западными странами золотовалютных резервов России является грубейшим нарушением международного права.