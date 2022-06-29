Минфин США заявил о блокировке российских активов на 330 млрд долларов
Министерство финансов США заявило, что на Западе за последние 100 дней было заморожено и заблокировано связанных с Россией активов на 330 млрд долларов, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что речь идёт о яхтах и иных судах, недвижимости и ограничении доступа РФ к глобальной финансовой системе.
«Члены рабочей группы заблокировали или заморозили более 30 млрд долларов российских активов на финансовых счетах и экономических ресурсах, а также около 300 млрд долларов активов Центробанка России», - уточнили в Минфине США.
Ранее спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что заморозка западными странами золотовалютных резервов России является грубейшим нарушением международного права.
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