«Памятник подводной архитектуры»: Национализация «Северного потока - 2» не принесет выгоды Германии

«Никакой выгоды от этого нет. "Северный поток – 2" - недействующая инфраструктура. Я называю это "памятником подводной архитектуры" по строительству новых красивых газопроводов. Вот получат они часть этого памятника – видимо, смогут туристов туда водить и на этом зарабатывать. Но от этого в Европе не станет больше газа. Если это некий политический демарш – хорошо. Но он ни на что не повлияет. Чем больше они (Германия – прим. НСН) переходят в плоскость национализации и изъятия активов у России и "Газпрома", тем больше они обрубают любые концы, которые экономически связывали Европу с нами. Это главная проблема. Они не понимают это так же, как и про санкции. В целом ситуация началась еще с прошлого года. Это результат их энергетической политики, но никак не влияние России. Они разбалансировали энергосистему, закрыли станции, которые могли бы являться резервами, в случае если ветер или солнце меньше дают энергии. Оттуда все пошло, а сейчас они все многократно усилили санкциями», - объяснил он.