«Памятник подводной архитектуры»: Национализация «Северного потока - 2» не принесет выгоды Германии

Аналитик Сергей Пикин в эфире НСН предположил, что Германия не станет возмещать России ущерб, но и не сможет пользоваться газопроводом.

Германия ничего не выиграет в случае национализации «Северного потока – 2». Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что министерство финансов Германии планирует национализировать проложенную по территории страны часть «Северного потока - 2». Пикин считает эту затею бессмысленной для Германии, так как страна, по его мнению, не получит от проекта никакой выгоды и не увеличит поставки газа.

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«Никакой выгоды от этого нет. "Северный поток – 2" - недействующая инфраструктура. Я называю это "памятником подводной архитектуры" по строительству новых красивых газопроводов. Вот получат они часть этого памятника – видимо, смогут туристов туда водить и на этом зарабатывать. Но от этого в Европе не станет больше газа. Если это некий политический демарш – хорошо. Но он ни на что не повлияет. Чем больше они (Германия – прим. НСН) переходят в плоскость национализации и изъятия активов у России и "Газпрома", тем больше они обрубают любые концы, которые экономически связывали Европу с нами. Это главная проблема. Они не понимают это так же, как и про санкции. В целом ситуация началась еще с прошлого года. Это результат их энергетической политики, но никак не влияние России. Они разбалансировали энергосистему, закрыли станции, которые могли бы являться резервами, в случае если ветер или солнце меньше дают энергии. Оттуда все пошло, а сейчас они все многократно усилили санкциями», - объяснил он.

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По его мнению, «Северный поток - 2» почти ничего не стоит.

«Инфраструктура "Северного потока-2" на территории Германии ничего не стоит. Его можно оценивать двумя способами: по доходам и в случае сдачи на металлолом. По доходам он стоит ноль, даже больше в отрицательную сторону, потому что со временем его нужно будет поддерживать и вкладывать в него определенные деньги. Он убыточен, поэтому компания Nord Stream 2 – потенциальный банкрот. Какая-то восстановительная стоимость будет, если сдать это все на металлолом, но это явно не миллиарды евро», - добавил он.

При этом аналитик считает, что Россия может и не ответить Германии.

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«Германия ничего не выплатит России за это, так как при национализации компенсация не выплачивается. Когда западные компании уходят из России, мы же не принуждаем их к тому, чтобы они оставили бизнес, и не национализируем его. Они спокойно продают его нашим другим компаниям, либо передают управление. Мы не пользуемся тем, чем в последний раз пользовались еще в 1917 году. Но вот европейцы видимо пошли по модели строительства пролетарского государства. Конечно, наш ответ может быть симметричен, но мы можем и не идти на такие меры, потому что мы настроены на то, что ситуация может вернуться на круги своя, несмотря на то, что она безвозвратно утеряна», - заключил Пикин.

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Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заметил, что из-за отказа Канады возвращать «Газпрому» турбины для «Северного потока» на фоне санкций вся Европа окажется без газа, потому что российская компания не сможет запустить газопровод на полную мощность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияГазЭнергетикаСеверный Поток-2Германия
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