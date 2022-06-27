«Мелкие пакости»: В Гильдии финансовых аналитиков отвергли дефолт в России

Накануне Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

«Не думаю, что будет реакция рынка и инвесторов на произошедшее. Рынки понимают, что дефолт искусственный, нам это вообще нипочем. Наши платят в рублях. В принципе, Запад имеет теперь повод сказать, что Россия не заплатила и показать, что санкции работают. Но их инвестиций здесь больше, чем наших инвестиций там. Думаю, что к зиме вопрос энергоносителей встанет острее, закончится спецоперация и будем договариваться. Я не воспринимаю это все серьезно. Держателями наших еврооблигаций в значительной степени являются наши банки, либо обеспеченные люди. Поэтому, получив в рублях, они нормально себя чувствуют», - сказал Разуваев.

По его словам, ничего общего между сегодняшней ситуацией с выплатой госдолга и дефолтом 1998 года нет.

«Надо относиться спокойно, ничего общего с 98-м годом нет. Тогда был огромный внутренний долг, его держателями являлись почти все ведущие банки. Также был искусственно завышен курс рубля. Тогда действительно была трагедия, а сейчас это мелкие пакости. К сожалению, информационная война - она такая. Кто кормит Bloomberg, тех он и обслуживает», - указал Разуваев.