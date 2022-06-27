«Мелкие пакости»: В Гильдии финансовых аналитиков отвергли дефолт в России

Своими заявлениями о дефолте Запад хочет показать, что санкции работают, отметил в эфире НСН экономист Александр Разуваев. 

Информация о наступлении в России дефолта по внешнему долгу никак не отразится на рынке инвесторов, все понимают, что он искусственный, заявил экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте.

«Не думаю, что будет реакция рынка и инвесторов на произошедшее. Рынки понимают, что дефолт искусственный, нам это вообще нипочем. Наши платят в рублях. В принципе, Запад имеет теперь повод сказать, что Россия не заплатила и показать, что санкции работают. Но их инвестиций здесь больше, чем наших инвестиций там. Думаю, что к зиме вопрос энергоносителей встанет острее, закончится спецоперация и будем договариваться. Я не воспринимаю это все серьезно. Держателями наших еврооблигаций в значительной степени являются наши банки, либо обеспеченные люди. Поэтому, получив в рублях, они нормально себя чувствуют», - сказал Разуваев.

По его словам, ничего общего между сегодняшней ситуацией с выплатой госдолга и дефолтом 1998 года нет.

«Надо относиться спокойно, ничего общего с 98-м годом нет. Тогда был огромный внутренний долг, его держателями являлись почти все ведущие банки. Также был искусственно завышен курс рубля. Тогда действительно была трагедия, а сейчас это мелкие пакости. К сожалению, информационная война - она такая. Кто кормит Bloomberg, тех он и обслуживает», - указал Разуваев.
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Экономист также рассказал, что американцы могут воспользоваться ситуацией и начать арестовывать российские инвестиции. При этом он подчеркнул, что такой исход событий не будет играть существенной роли.

«Вашингтон может начать что-то арестовывать. Но, по большому счету, это фиолетово. Западных инвестиций у нас больше. Но теоретически они могут. Всем понятно, что ситуация искусственная. Реальность настолько недружелюбная и некомфортная, причем для всех. Но надо относиться спокойно и смотреть за ситуацией. Очень надеюсь, что Россию пронесет, просто потому, что Владимир Путин очень фортовый. Уверен, что мы все преодолеем», - резюмировал Разуваев.

В свою очередь президент Финансового университета при правительстве РФ Михаил Эскиндаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» согласился с Александром Разуваевым в том, что российские рынки акций и инвесторов никак не отреагируют на информацию о дефолте.

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«Никакого дефолта пока нет. Хотя бы потому, что наши запасы позволяют рассчитываться со всеми долгами, в том числе с суверенным долгом России и корпоративными долгами. Дело в том, что мы не можем производить операции в валюте, поэтому проблема тут не в нас, а в наших партнерах. Надо еще подождать заявления нашего правительства о дальнейших действиях. Но не думаю, что российский рынок каким-то образом отреагирует на эти действия в ближайшее время. Такую информацию о дефолте США могут использовать и будут это делать», - сказал Эскиндаров.

Министр финансов Антон Силуанов на минувшей неделе отказался считать дефолтом прекращение выплат по российскому госдолгу в валюте, заявив, что Москва «предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов».

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ФОТО: pixabay.com
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