СМИ: в Италии арестовали имущество 14 попавших под санкции россиян

По данным издания, на фоне специальной военной операции России на Украине проверки были проведены в отношении более тысячи лиц, арестовано имущество 14 граждан РФ, включённых в санкционные списки.

В газете уточнили, что речь идёт о недвижимости, автомобилях, яхтах, самолётах и активах компаний.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что введённые странами Евросоюза антироссийские санкции приводят к нужному эффекту.

