СМИ: в Италии арестовали имущество 14 попавших под санкции россиян

Итальянская Финансовая гвардия по состоянию на 31 мая арестовала различное имущество попавших под санкции Евросоюза россиян на сумму 1,7 млрд евро, сообщает газета Il Sole 24 Ore.

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По данным издания, на фоне специальной военной операции России на Украине проверки были проведены в отношении более тысячи лиц, арестовано имущество 14 граждан РФ, включённых в санкционные списки.

В газете уточнили, что речь идёт о недвижимости, автомобилях, яхтах, самолётах и активах компаний.

Ранее премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что введённые странами Евросоюза антироссийские санкции приводят к нужному эффекту.

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