Банки, самолеты и элиты: Лондон и Вашингтон «выдавливают» Россию из мировой экономики

О новых санкциях вечером 24 февраля заявил и премьер Британии Борис Джонсон. Британия ввела санкциях в отношении российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот». Так, активы перевозчика в Великобритании подлежат заморозке. Авиакомпании будет запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Британия заморозила все активы банка ВТБ и запретила экспорт высокотехнологичной продукции из России. Помимо этого, британские власти вводят ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Великобритании.

В «черном списке» Британии оказались также ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), ОСК («Объединенная судостроительная корпорация»), «Уралвагонзавод» и Ростех. Под британские санкции попадут, в частности, Кирилл Шамалов и председатель правления банка ВТБ Денис Бортников. По словам Джонсона, Британия будет «выдавливать Россию из мировой экономики». Кроме того, он не исключает в дальнейшем отключение России от SWIFT.