Банки, самолеты и элиты: Лондон и Вашингтон «выдавливают» Россию из мировой экономики

США, Великобритания и Евросоюз вводят серьезные санкции против России за военную операцию на Украине. Простым россиянам они аукнутся ростом цен.

Минфин США 24 февраля поздно вечером объявил о введении новых антироссийских санкций на фоне военной операции России на Украине. Санкции были введены против ряда финансовых организаций, в том числе против «Сбера».

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В «черный список» попали банк «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Газпромбанк. Санкции также коснулись руководства Сбербанка и ВТБ. Ограничения предполагают закрытие корреспондентских счетов «Сбера» всеми финансовыми организациями США в течение 30 дней.

Также США заявили о введении санкций против «близких к Путину семей». Как отмечается в заявлении американского Минфина, в санкционные списки включили Ивана Сечина, Сергея Иванова — младшего и Андрея Патрушева. Так, Иван Сечин является сыном главы «Роснефти» Игоря Сечина, Сергей Иванов — сыном экс-министра обороны, а ныне спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова, а Андрей Патрушев — экс-главы ФСБ, а ныне секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева.

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О новых санкциях вечером 24 февраля заявил и премьер Британии Борис Джонсон. Британия ввела санкциях в отношении российского банка ВТБ и авиакомпании «Аэрофлот». Так, активы перевозчика в Великобритании подлежат заморозке. Авиакомпании будет запрещено совершать рейсы в Соединенное Королевство. Британия заморозила все активы банка ВТБ и запретила экспорт высокотехнологичной продукции из России. Помимо этого, британские власти вводят ограничения на размер депозита, который могут держать граждане России на своих счетах в Великобритании.

В «черном списке» Британии оказались также ОАК («Объединенная авиастроительная корпорация»), ОСК («Объединенная судостроительная корпорация»), «Уралвагонзавод» и Ростех. Под британские санкции попадут, в частности, Кирилл Шамалов и председатель правления банка ВТБ Денис Бортников. По словам Джонсона, Британия будет «выдавливать Россию из мировой экономики». Кроме того, он не исключает в дальнейшем отключение России от SWIFT.

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В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 25 февраля заявила, что второй пакет санкций Евросоюза будет включать в себя ограничения в отношении нефтяного рынка России. По ее словам, санкции ударят по нефтяному сектору, поскольку из-за них «Россия не сможет модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы».

Кроме того, Евросоюз введет запрет на продажу самолетов и техники российским авиакомпаниям. По словам главы ЕК, новые меры могут затронуть до 70% российского банковского сектора. Европейский союз также намерен ограничить стране доступ к технологиям, в том числе к полупроводникам, и ввести визовые ограничения. Они коснутся дипломатов, «связанных с ними групп» и бизнесменов.

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Со своей стороны, Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва намерена принять жесткие ответные меры на санкции Европейского союза.

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе.

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«Я бы говорил, что пострадают не от военной операции, а от санкций – которые, конечно, связаны с этой операцией. Санкции будут более тяжелыми, безусловно, чем они были в 2014-м. Для населения самый негатив – это рост цен. При этом в отличие от того же 2014-го года, когда тоже рост цен был значительным, ситуация нынешняя – это когда цены и так росли у нас очень быстро, значительно, и новые санкции, которые уже введены и, по всей видимости, еще будут вводиться, выльются в значительно ускорившуюся инфляцию, и это очень больно ударит и по доходам граждан, и по уровню жизни их в целом. Для людей, для населения самое болезненное – это инфляция и рост цен», - предупредил Николаев.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Главы государств осудили действия Москвы и заявили, что будут вводить жесткие санкции в отношении России.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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