МО: Силы ПВО сбили почти 540 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы

Российские силы ПВО сбили 538 украинских беспилотников и три управляемые авиационные бомбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемые ВСУ. Кроме того, удары пришлись по цехам, в которых производили БПЛА и наземные робототехнические комплексы, местам их хранения, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ВоенныеВСУБомбаБеспилотникиМинобороны РФ

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