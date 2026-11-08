МО: Силы ПВО сбили почти 540 БПЛА ВСУ и 3 авиационные бомбы

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ поразили склады боеприпасов, объекты энергетики, транспортной инфраструктуры и логистики, используемые ВСУ. Кроме того, удары пришлись по цехам, в которых производили БПЛА и наземные робототехнические комплексы, местам их хранения, а также по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

Ранее в МО сообщили, что ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».