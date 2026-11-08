В Египте у отеля с россиянами прогремели взрывы

Очевидцы рассказали изданию, что рядом с отелем взорвался туристический катер United, на котором проходили морские прогулки, на нем также отправлялись на дайвинг. Известно, что на судне находились баллоны для ныряния, которые и сдетонировали.

По данным источника, сначала было слышно не менее пяти-шести громких звуков, после чего в небо вырвался столб пламени, зарево от пожара было видно за несколько километров.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в результате стрельбы в польском городе Краков пострадала россиянка.