Канада ввела санкции против РФ из-за нападения на Украину
Власти Канады объявили о введении санкций против России после ее нападения на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.
Под санкции попали 58 физических и юридических лиц страны. Отмечается, что в «черный список» вошли руководство Минфина, Минобороны, Минюста, финансовые организации страны.
Также Канада ввела ограничения по экспорту в РФ.
Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских авиаперевозчика «Аэрофлот» и банка ВТБ.
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