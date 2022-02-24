Канада ввела санкции против РФ из-за нападения на Украину

Под санкции попали 58 физических и юридических лиц страны. Отмечается, что в «черный список» вошли руководство Минфина, Минобороны, Минюста, финансовые организации страны.

Также Канада ввела ограничения по экспорту в РФ.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций против российских авиаперевозчика «Аэрофлот» и банка ВТБ.