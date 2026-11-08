В ВОЗ опровергли информацию о повышенной опасности нового штамма коронавируса

В настоящий момент мало доказательств того, что штамм PJ.2.1, который распространяется в Северной Америке и в Европе, вызывает иные симптомы или более тяжелое течение, чем другие штаммы этого заболевания, пишет РИА Новости.

Представители организации подчеркнули, что PJ.2.1 является лишь вариантом вируса, вызывающего COVID-19, поэтому его не следует рассматривать как нечто отдельное от коронавируса.

Ранее в ВОЗ рассказали, что симптомы PJ.2.1 могут быть схожи с простудой или гриппом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».