В ВОЗ опровергли информацию о повышенной опасности нового штамма коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения опровергли информацию о повышенной опасности нового штамма коронавируса.

Врач назвала особенности нового штамма коронавируса

В настоящий момент мало доказательств того, что штамм PJ.2.1, который распространяется в Северной Америке и в Европе, вызывает иные симптомы или более тяжелое течение, чем другие штаммы этого заболевания, пишет РИА Новости.

Представители организации подчеркнули, что PJ.2.1 является лишь вариантом вируса, вызывающего COVID-19, поэтому его не следует рассматривать как нечто отдельное от коронавируса.

Ранее в ВОЗ рассказали, что симптомы PJ.2.1 могут быть схожи с простудой или гриппом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВОЗЗаболеваниеКоронавирус

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