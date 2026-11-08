Швейцарии грозит дисквалификация с МЧМ по хоккею за отказ играть с РФ

Молодежной сборной Швейцарии по хоккею может грозить дисквалификация с Чемпионата мира по хоккею-2027, который пройдет в Канаде, из-за ее отказа играть против российской команды. Об этом свидетельствует регламент Международной федерации хоккея (IIHF).

Так, согласно правилам, не явившаяся на матч без уважительной причины команда может не только получить техническое поражение, но и лишиться права продолжать выступление на турнире. Кроме того, в пункте 10.3 устава IIHF указано, что неявка команды на игру приводит к присуждению сопернику победы со счетом 5:0.