Швейцарии грозит дисквалификация с МЧМ по хоккею за отказ играть с РФ
Молодежной сборной Швейцарии по хоккею может грозить дисквалификация с Чемпионата мира по хоккею-2027, который пройдет в Канаде, из-за ее отказа играть против российской команды. Об этом свидетельствует регламент Международной федерации хоккея (IIHF).
Так, согласно правилам, не явившаяся на матч без уважительной причины команда может не только получить техническое поражение, но и лишиться права продолжать выступление на турнире. Кроме того, в пункте 10.3 устава IIHF указано, что неявка команды на игру приводит к присуждению сопернику победы со счетом 5:0.
Также коллектив подлежит дисквалификации, если обстоятельства отказа находились под его контролем. Отмечается, что такое решение может быть обжаловано в директорате турнира.
При этом в статье 73.3 документа прописана процедура отказа от выхода на лед. Если спортсмены не начинают игру в течение пяти минут после соответствующего требования арбитра, она признается проигранной, а обстоятельства передаются на рассмотрение уполномоченным органам.
Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий назвал отказ ряда европейских стран играть со сборной России по хоккею политическим решением с двойными стандартами, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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