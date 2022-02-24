Экономист Колташов: Санкции не будут для России разрушительными
По его словам, Европе невыгодно отказываться от экономических связей с Россией.
На сегодняшний день заявления европейских стран о жестких санкциях являются политической «игрой», заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН.
«Санкции против России не будут для нас смертельные, не будут разрушительными. То, что сейчас канцлер Германии говорит о том, что они заблокируют «Северный поток – 2», что они думают о том, что нужно отказаться от торговли с Россией – поймите, идет большая игра на повышение на товарных рынках. Политика работает на рынке», - отметил Колташов.
После объявления Владимиром Путиным военной операции в Донбассе акции российских компаний на бирже стремительно падают. По состоянию на 10:04 мск, акции крупнейших компаний заметно подешевели: так, бумаги Сбербанка потеряли 28%, «Озона» — почти 25%, «Газпрома» — 11,50%. Более чем на 12% подешевели акции «Норникеля», «Северстали», ММК и НЛМК.
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