GIE: Газовые хранилища в Европе заполнены менее чем на 73%

В ноябре ПХГ Европы были заполнены на 72,98% против 82,8% годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

По состоянию на 6 ноября эти показатели на 16,63 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Кроме того, они по-прежнему остаются наименьшими на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. Известно, что в хранилищах ЕС находится менее 80 млрд куб. м газа, что на 11,6 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года и на минимуме с 2013 года.

Отмечается, что Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. После достижения пика заполнения ПХГ осенью (74,96%) прошло всего десять дней, а суммарный отбор из них уже в 2,2 раза больше среднего показателя за предыдущие пять лет.