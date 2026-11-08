GIE: Газовые хранилища в Европе заполнены менее чем на 73%
В ноябре ПХГ Европы были заполнены на 72,98% против 82,8% годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
По состоянию на 6 ноября эти показатели на 16,63 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет. Кроме того, они по-прежнему остаются наименьшими на эту дату за всю историю наблюдений с 2011 года. Известно, что в хранилищах ЕС находится менее 80 млрд куб. м газа, что на 11,6 млрд куб. м меньше накоплений прошлого года и на минимуме с 2013 года.
Отмечается, что Европа начала отопительный сезон с рекордно низкими запасами газа. После достижения пика заполнения ПХГ осенью (74,96%) прошло всего десять дней, а суммарный отбор из них уже в 2,2 раза больше среднего показателя за предыдущие пять лет.
По данным источника, что с начала отопительного сезона 28 октября Европа отобрала из хранилищ уже примерно 3 млрд куб. м газа. При этом чистая разница между объемом отбора и закачки превысил 2 млрд куб. м. Это более чем втрое превысило средние пятилетние значения.
По показателю нетто-отбора страны в Европе уже израсходовали 5% от объема, который они закачали за лето к наступлению холодов (51,2 млрд куб. м). Между тем, по требованиям Еврокомиссии, государства Евросоюза обязаны ежегодно обеспечивать заполнение своих хранилищ газом на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Допускается лишь 10% гибкости в случае сложных условий заполнения ПХГ.
Поэтому нетто-закачка в европейские хранилища к началу осенне-зимнего периода 2026-2027 годов должна была составить не менее 68 млрд куб. м для выполнения нормы заполненности. Но в этом году Еврокомиссия была готова снизить этот показатель до 80%. Их Европе так и не удалось достичь.
Ранее спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Европа нуждается в российском газе для выживания, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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