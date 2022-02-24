ЕС ввел санкции против Зюганова, Шойгу и Соловьева

Это произошло из-за признания Россией независимости ДНР и ЛНР. Всего в списке содержатся имена 571 человека. Среди них — министр обороны РФ Сергей Шойгу, официальный представитель Министерства внутренних дел России Мария Захарова, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, телеведущий Владимир Соловьев, глава Администрации президента Антон Вайно, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минэкономики Максим Решетников.

Также под санкции попали бизнесмен Евгений Пригожин, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, президент ВТБ Андрей Костин, более 300 депутатов Госдумы, среди которых - вице-спикер Петр Толстой и Геннадий Зюганов.

Ранее в среду ЕС завершил процедуру утверждения антироссийских санкций за признание суверенитета ДНР и ЛНР. Принятые санкции затронут банковский сектор России, а также депутатов Госдумы, которые проголосовали за признание суверенитета ЛНР и ДНР.

