ЕС запретит продавать России самолеты и авиаоборудование

Евросоюз запретит продажу России самолетов и оборудования авиаперевозчикам, сообщают «Известия» со ссылкой на главу Еврокомисии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен.

Байден не исключает санкции лично против Путина

Данное заявление прозвучало по итогам заседания Совета Европы, на котором были приняты антироссийские ограничительные меры. По её словам, прежде всего, ограничение включает финансовые санкции, направленные против 70% российского банковского сектора и ключевых государственных компаний, в том числе оборонных.

Также пострадает энергетический сектор, который «особенно выгоден российскому государству». Решено ввести запрет на экспорт. Как предполагается, Россия лишится возможности модернизировать свои нефтеперерабатывающие заводы. Также будет запрещена продажа самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

Евросоюз ограничит Москве доступ к важнейшим технологиям, таким как полупроводники или передовое программное обеспечение. А дипломаты РФ и связанные с ними граждане, а также бизнесмены, больше не будут иметь привилегированного права посещать Европейский союз.

Напомним, Москва намерена принять жесткие ответные меры на санкции Европейского союза. «Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию, ошибочно полагая, что он эффективен…», — сообщили внешнеполитическое ведомство.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
ТЕГИ:ЕвросоюзСанкции Против РоссииСамолеты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры