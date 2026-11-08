Песков рассказал, почему не сделал прививку от гриппа

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что если бы мог, то обязательно бы вакцинировался. Песков добавил, что это действительно снижает риск заболевания, а в случае возникновения болезни у человека облегчает ее течение.

До этого президент Владимир Путин рассказал, что привился от гриппа отечественной вакциной. Он сообщил о своем состоянии и отметил, что после вакцинации занимался спортом «в полном объеме».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил, что в России от гриппа уже привились 35,5 млн человек, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».