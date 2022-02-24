Байден не исключает санкции лично против Путина

Президент США Джо Байден не исключил возможности введения санкций лично против президента РФ Владимира Путина, передает «Интерфакс».

По словам Байдена, «такой вариант есть». Между тем, президент не ответил на вопрос, почему не ввести такие санкции сегодня.

Байден также отметил, что не планирует проводить переговоры с Путиным.

Санкции вводятся после того, как рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.