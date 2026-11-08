Солиста группы «Три дня дождя» Викторова обвинили в срыве концерта
Солиста группы «Три дня дождя» Глеба Викторова снова упрекают в срыве выступления, сообщил Telegram‑канал Baza.
Концерт проходил в минском Дворце спорта. Посетители рассказали, что артист задержался на час, а организаторов не позаботились о том, чтобы заранее оповестить публику.
Перед самым началом шоу из гримёрки вышли медики скорой помощи. Само выступление оказалось заметно короче заявленного: вместо двух часов оно продлилось лишь час, причём большую часть времени певец исполнял треки под фонограмму. В какой‑то момент Викторов начал бесконтрольно перемещаться по сцене — в итоге охрана была вынуждена остановить его и увести за кулисы. Зрители покинули зал, так и не дождавшись возвращения солиста.
Это не первый инцидент с участием артиста: в 2026 году один из концертов группы отменили, потому что Викторов вышел на сцену в нетрезвом состоянии и не смог нормально выступать. В сентябре музыкант принял решение временно отказаться от гастролей, чтобы сосредоточиться на восстановлении здоровья. При этом в планах коллектива — семь предстоящих концертов в разных городах России, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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