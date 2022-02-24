Под санкции США попали ряд банков РФ, в том числе «Сбер»
Власти США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе против «Сбера». Об этом сообщил Минфин США, передает РИА Новости.
Среди банков, попавших в «черный список», «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Газпромбанк. Санкции также коснулись руководства Сбербанка и ВТБ.
Санкции предполагают закрытие корреспондентских счетов «Сбера» всеми финансовыми организациями США в течение 30 дней.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ответе Западу будет исходить из своих интересов.
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