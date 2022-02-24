Под санкции США попали ряд банков РФ, в том числе «Сбер»

Власти США ввели санкции против ряда российских финансовых организаций, в том числе против «Сбера». Об этом сообщил Минфин США, передает РИА Новости.

СМИ: новые санкции США не затронут энергетический сектор России

Среди банков, попавших в «черный список», «Открытие», Новикомбанк, Совкомбанк, Газпромбанк. Санкции также коснулись руководства Сбербанка и ВТБ.

Санкции предполагают закрытие корреспондентских счетов «Сбера» всеми финансовыми организациями США в течение 30 дней.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ответе Западу будет исходить из своих интересов.



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ФОТО: Сбербанк
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСбербанк
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