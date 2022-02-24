«Больно ударит по доходам»: Аналитик предупредил о последствиях военной операции
Прогнозируемые санкции из-за военной операции в Донбассе будут стоить россиянам значительного роста инфляции, ситуация может быть хуже, чем в 2014 году, предупредил аналитик Игорь Николаев.
Население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее в четверг стало известно, что Центробанк начнет валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовым рынке, а Евросоюз анонсировал масштабные санкции против России.
«Я бы говорил, что пострадают не от военной операции, а от санкций – которые, конечно, связаны с этой операцией. Санкции будут более тяжелыми, безусловно, чем они были в 2014-м. Для населения самый негатив – это рост цен. При этом в отличие от того же 2014-го года, когда тоже рост цен был значительным, ситуация нынешняя – это когда цены и так росли у нас очень быстро, значительно, и новые санкции, которые уже введены и, по всей видимости, еще будут вводиться, выльются в значительно ускорившуюся инфляцию, и это очень больно ударит и по доходам граждан, и по уровню жизни их в целом. Для людей, для населения самое болезненное – это инфляция и рост цен», - предупредил Николаев.
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Санкции коснутся и макроэкономических показателей, так как они накладываются на введенные ранее ограничения, отметил глава института.
«Что касается макроэкономики, темпы экономического роста это замедлит, если он вообще будет в текущем году. Делались разные оценки, но в целом в 2014 году было от 1 до 1,5% ВВП снижения в результате санкций. Здесь, я думаю, цена санкций будет больше, потому что они будут тяжелее. Таким образом, вполне вероятно, что в этом году мы экономического роста вообще не увидим. Надо учитывать, что эти санкции – они же копятся. Ежегодно после 2014 года они накапливались. Каждый год 1-1,5%. Теперь это будет не 1,5%, а больше, и сколько лет продлится – этого никто не скажет. Вот такие последствия для населения и для экономики в целом», - завершил печальный прогноз экономист.
Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.
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