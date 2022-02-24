«Больно ударит по доходам»: Аналитик предупредил о последствиях военной операции

Население уже в ближайшем времени ощутит на себе последствия санкций из-за военной операции в Донбассе, заявил директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Ранее в четверг стало известно, что Центробанк начнет валютные интервенции для стабилизации ситуации на финансовым рынке, а Евросоюз анонсировал масштабные санкции против России.

«Я бы говорил, что пострадают не от военной операции, а от санкций – которые, конечно, связаны с этой операцией. Санкции будут более тяжелыми, безусловно, чем они были в 2014-м. Для населения самый негатив – это рост цен. При этом в отличие от того же 2014-го года, когда тоже рост цен был значительным, ситуация нынешняя – это когда цены и так росли у нас очень быстро, значительно, и новые санкции, которые уже введены и, по всей видимости, еще будут вводиться, выльются в значительно ускорившуюся инфляцию, и это очень больно ударит и по доходам граждан, и по уровню жизни их в целом. Для людей, для населения самое болезненное – это инфляция и рост цен», - предупредил Николаев.