МИД России сообщил, как ответит на санкции Евросоюза

«Вместо анализа произошедшего и критического осмысления своей роли в ситуации в ДНР и ЛHP в Евросоюзе прибегли к санкционному инструментарию, ошибочно полагая, что он эффективен… В соответствии с базовым для международного права принципом взаимности нами будут приняты жесткие ответные меры», — сообщило внешнеполитическое ведомство страны.

Отмечается, что многочисленные сигналы Киеву со стороны Москвы не были услышаны. При этом сами украинцы являются для властей страны «лишь разменной монетой».

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении санкций на работу российских авиаперевозчика «Аэрофлот» и банка ВТБ.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Минобороны утверждает, что удары ведутся только по военной инфраструктуре, опасности для мирного населения нет.

