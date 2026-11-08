В Ростовской области закрыли дорогу к мосту через Миус из-за атаки ВСУ

В Ростовской области закрыто движение на отрезке трассы Р‑280, ведущем к мосту через реку Миус.

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Как пояснил губернатор Юрий Слюсарь, участок дороги оказался недоступен из‑за атаки беспилотников — именно в результате неё мост получил повреждения.

В своём Telegram‑канале глава региона уточнил, что сейчас на месте задействованы сотрудники экстренных служб, которые оценивают ситуацию и проводят необходимые работы.

Ранее Юрий Слюсарь сообщал о том, что в Неклиновском районе из‑за падения обломков БПЛА было повреждено дорожное полотно моста через Миус.

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ФОТО: ТАСС/Артёменков Александр
ТЕГИ:БеспилотникиВСУРостовская ОбластьРостов-на-Дону

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