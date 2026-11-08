В Ростовской области закрыли дорогу к мосту через Миус из-за атаки ВСУ

Как пояснил губернатор Юрий Слюсарь, участок дороги оказался недоступен из‑за атаки беспилотников — именно в результате неё мост получил повреждения.

В своём Telegram‑канале глава региона уточнил, что сейчас на месте задействованы сотрудники экстренных служб, которые оценивают ситуацию и проводят необходимые работы.

Ранее Юрий Слюсарь сообщал о том, что в Неклиновском районе из‑за падения обломков БПЛА было повреждено дорожное полотно моста через Миус.

