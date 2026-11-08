СМИ: США просили Китай помочь в конфликте с Ираном

Администрация американского президента Дональда Трампа общалась к Китаю с просьбой помочь в окончании конфликта с Ираном. Об этом сообщил колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.

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По его словам, к Пекину обратился министр финансов Скотт Бессент при поддержке американского лидера. Отмечается, что Китай передал послание Ирану. При этом КНР является одним из главных союзников республики за пределами Ближнего Востока, а также главным импортером иранской нефти.

Ранее Дональд Трамп объявил, что военные США нанесли точечный удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН//Екатерина Галайда-Перера
ТЕГИ:КонфликтСШАКитайИран

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