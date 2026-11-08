СМИ: США просили Китай помочь в конфликте с Ираном
Администрация американского президента Дональда Трампа общалась к Китаю с просьбой помочь в окончании конфликта с Ираном. Об этом сообщил колумнист газеты Washington Post Дэвид Игнатиус.
По его словам, к Пекину обратился министр финансов Скотт Бессент при поддержке американского лидера. Отмечается, что Китай передал послание Ирану. При этом КНР является одним из главных союзников республики за пределами Ближнего Востока, а также главным импортером иранской нефти.
Ранее Дональд Трамп объявил, что военные США нанесли точечный удар по иранской зенитной установке в районе острова Кешм, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- СМИ: США просили Китай помочь в конфликте с Ираном
- GIE: Газовые хранилища в Европе заполнены менее чем на 73%
- В Ростовской области обломки БПЛА ВСУ повредили мост через Миус
- ВОЗ: Симптомы нового штамма коронавируса схожи с гриппом
- МО: ВС РФ уничтожили станции Starlink в Запорожской области
- МО: За ночь силы ПВО сбили более 140 БПЛА ВСУ
- Несмотря на бойкот: Российских хоккеистов включили в расписание МЧМ-2027
- Россиянки Бладцева и Михайлова выиграли «золото» ЧМ по прыжкам на батуте
- Молодой стрелок, машина, россиянка: В Польше произошел теракт
- Сборная Швейцарии по хоккею отказалась играть с РФ на молодежном ЧМ