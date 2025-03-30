«Ждун» вновь уступил «Пальме-2» в прокате

«Пальма-2» является сиквелом вышедшего в 2020 году фильма «Пальма». Новая лента рассказывает историю семьи Лазаревых, в жизни которых появился медвежонок Мансур. Общие сборы первой части, согласно подсчетам ЕАИС, составили 346 млн 596 тысяч 808 рублей.

Сценарий «Пальмы» был основан на реальных событиях, которые произошли в столичном аэропорту «Внуково» в 1974-1976 годах. Тогда улетевший из Москвы мужчина оставил там свою собаку, которая несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.

В новом фильме роли исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие. Продюсерами в том числе выступили Рубен Дишдишян и Антон Златопольский. Они же вошли в состав продюсерской группы первого фильма.