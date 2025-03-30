«Ждун» вновь уступил «Пальме-2» в прокате
В прошлые выходные продолжение ленты режиссеров Александра Домогарова-младшего и Владимира Кондаурова уже становилось лидером проката, заработав более 147 млн рублей.
Семейный сиквел «Пальма-2» вновь возглавит отечественный прокат. Ленте опять уступает российская комедия «Ждун».
СБОРЫ «ПАЛЬМЫ-2»
Лента «Пальма-2», согласно прогнозам издания «Бюллетень Кинопрокатчика», вновь возглавит российский прокат в уходящие выходные. По подсчетам Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), в настоящий момент картина смогла заработать 344 млн 576 тысяч 46 рублей.
Фильм режиссеров Александра Домогарова-младшего и Владимира Кондаурова вышел на большие экраны 20 марта и возглавил прокат в первые же выходные. По данным портала «Kinobusiness.com», в прошлый уикенд лента собрала свыше 147 млн рублей.
«Пальма-2» является сиквелом вышедшего в 2020 году фильма «Пальма». Новая лента рассказывает историю семьи Лазаревых, в жизни которых появился медвежонок Мансур. Общие сборы первой части, согласно подсчетам ЕАИС, составили 346 млн 596 тысяч 808 рублей.
Сценарий «Пальмы» был основан на реальных событиях, которые произошли в столичном аэропорту «Внуково» в 1974-1976 годах. Тогда улетевший из Москвы мужчина оставил там свою собаку, которая несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.
В новом фильме роли исполнили Виктор Добронравов, Владимир Ильин, Евгения Дмитриева, Валерия Федорович и другие. Продюсерами в том числе выступили Рубен Дишдишян и Антон Златопольский. Они же вошли в состав продюсерской группы первого фильма.
Между тем, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в интервью НСН предположила, что сборы «Пальмы-2» в прокате составят несколько сотен миллионов рублей.
«"Пальма-2" не соберет больше "Паддингтона-3" (фильм "Приключения Паддингтона-3" (2024), по подсчетам ЕАИС, заработал в российском прокате почти 655 млн рублей – прим. НСН). От фильма ждем сборов, превышающих показатели "Пальмы", поскольку это франшиза, хорошее кино, реклама хорошая. Думаю, "Пальма-2" освоит за 400 млн рублей. Для любого семейного кино цифра в 400+ млн рублей — это очень хороший показатель», - сказала она.
В свою очередь продюсер фильма «Пальма-2» Наталия Клибанова в интервью НСН рассказала, что создатели ленты делали ставку на семейную аудиторию.
«Планируем получить больше 500 млн рублей. Надеемся, что фильм сработает на детских каникулах и будет зарабатывать и в будни. Делали ставку на семейную аудиторию с детьми, именно она и ходит на фильм, это видно по сеансам, все основные дневные сеансы заняты, вечерние сеансы работают меньше. В первую очередь в кино пошли те, кому нравилась первая часть. Сейчас также начнет работать сарафанное радио», - добавила она.
УСТУПАЮЩИЙ «ЖДУН»
На этой неделе в прокате «Пальме-2» вновь уступает комедия Дмитрия Суворова «Ждун». Картина тоже вышла на большие экраны в России 20 марта. По подсчетам ЕАИС, сборы этого фильма сейчас составляют 235 млн 221 тысячу 675 рублей.
По сюжету фильма, корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение и упал в лесу вблизи Абрау-Дюрсо. На помощь необычному персонажу приходит мальчик Никита вместе со своей семьей. Новые друзья помогают Ждуну отремонтировать корабль, а также избежать козней местного бизнесмена, который хочет получить инопланетные технологии. При этом пришелец учит семью Семеновых заново понимать друг друга.
Роли в ленте исполнили Виктор Хориняк, Юлия Александрова, Андрей Андреев, Владислав Ветров, Никита Тарасов, Сергей Белов и другие. Продюсерами картины выступили Максим Рогальский, Василий Ровенский, Дмитрий Суворов.
Член совета АВК Роман Исаев в беседе с НСН заметил, что фильм «Ждун» в российском прокате может освоить лишь кассу в 300 млн рублей.
«"Ждун" опоздал со своим появлением на экраны на несколько лет, потому особо не заинтересует аудиторию. Если он вдруг соберет 300 млн — это будет прекрасный результат», - сказал он.
При этом соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с НСН допустила, что «Ждун» уступает «Пальме-2» в сценарии и актерских работах, однако проект отличает грамотный маркетинг.
«"Ждуну" продвигаться проще, чем "Пальме-2". Думаю, фильм соберет хорошие деньги именно на маркетинге. Сейчас, заходя в любой детский магазин, обязательно встречаешь эти игрушки. Ждун был популярен много лет назад, выросло поколение, которое не знает, кто это. Однако они это раскачали, грамотно подготовили почву. В "Ждуне" мне понравилась идея сюжета. Сам персонаж в фильме сделан хорошо, надо отдать должное. При этом космический корабль у них — просто летающая коробка папье-маше. Думаю, несмотря на то, что фильм посредственный, результат будет хороший, могут собрать в районе "Пальмы-2"», - объяснила она.
До этого Елена Хажинская в разговоре с НСН подчеркнула, что российская киноиндустрия пока не может регулярно предлагать кинотеатрам кассовые фильмы, при этом нередко потенциально успешные картины не оправдывают ожиданий и не показывают достойных сборов.
Ранее председатель АВК Алексей Воронков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что драма Кирилла Султанова «Наступит лето» с Марком Эйдельштейном и Микитой Вороновым в главных ролях не соберет в прокате миллиард рублей.
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