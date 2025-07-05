Минобороны России: Над российскими регионами сбили 48 доронов ВСУ

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 48 украинских беспилотников над восемью российскими регионами.

ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву

В российском оборонном ведомстве также отметили, что почти полсотни БПЛА сбили в период с 13:50 до 19:00.

Два из сбитых дрона летели в сторону Москвы. Всего над Московским регионом сбили пять беспилотников.

Ранее беспилотники атаковали город Чебоксары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Минобороны РФМоскваВСУБеспилотники

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