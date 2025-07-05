Минобороны России: Над российскими регионами сбили 48 доронов ВСУ

В российском оборонном ведомстве также отметили, что почти полсотни БПЛА сбили в период с 13:50 до 19:00.

Два из сбитых дрона летели в сторону Москвы. Всего над Московским регионом сбили пять беспилотников.

Ранее беспилотники атаковали город Чебоксары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

