Минобороны России: Над российскими регионами сбили 48 доронов ВСУ
5 июля 202521:12
Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 48 украинских беспилотников над восемью российскими регионами.
В российском оборонном ведомстве также отметили, что почти полсотни БПЛА сбили в период с 13:50 до 19:00.
Два из сбитых дрона летели в сторону Москвы. Всего над Московским регионом сбили пять беспилотников.
Ранее беспилотники атаковали город Чебоксары, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Зюганова единогласно переизбрали председателем КПРФ
- В Московском зоопарке родились детеныши редкого вида куниц
- Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера
- Минобороны России: Над российскими регионами сбили 48 доронов ВСУ
- Член КПРФ Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом
- Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
- На Солнце произошел мощный выброс в сторону Солнечной системы
- Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля
- Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Омском
- В Госдуме предложили возродить в России вытрезвители