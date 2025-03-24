«За деньги - да?»: Продюсер «Мастера и Маргариты»объяснила блокировку проката в США
Наследник Булгакова почти одновременно продал права на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» в Россию и за рубеж, что и создало спорную ситуацию, рассказала НСН Наталия Клибанова.
Зарубежные сборы фильма «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина во многом зависят от американского рынка, которого картина сегодня фактически оказалась лишена, сказала в беседе с НСН кинопродюсер проекта Наталия Клибанова.
Ранее издание Variety сообщило, что режиссер фильма «Мастер и Маргарита» и дистрибьютор Luminosity Pictures подали в суд на американских продюсеров Светлану Мигунову-Дали и Грейс Ло, которые инициировали блокировку проката картины в США. Уточняется, что продюсеры планируют собственную англоязычную адаптацию книги. При этом Локшин в иске отмечает, что роман Михаила Булгакова является общественным достоянием, потому никто не сможет заблокировать выпуск фильма. Клибанова назвала претензии американских продюсеров правомерными, при этом подчеркнула, что денежная выплата могла бы урегулировать вопрос.
«Информация о том, что продюсеры инициировали блокировку проката фильма, правомерна, поскольку они тоже покупали права у Сергея Шиловского, наследника Булгакова. Так получилось, что он их продал одновременно и им, и нам, не совсем корректно поступил. Можно допустить, что вопрос с продюсерами удастся урегулировать, если им заплатить, но не могу говорить, о какой сумме идет речь. Американский рынок во многом бы определил судьбу зарубежных сборов фильма "Мастер и Маргарита". Все будет зависеть от возможности проката в США, которой у нас пока нет», - пояснила она.
В декабре 2022 года СМИ сообщали, что кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» подала в суд на наследников Михаила Булгакова, требуя 115 миллионов рублей за продажу прав на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» одновременно им и американской компании. Однако в январе 2023 года Хамовнический районный суд Москвы прекратил разбирательства, поскольку истец отказался от иска.
В российском прокате фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь, Юрием Колокольниковым и Августом Дилем сумел освоить кассу в 2,3 миллиарда рублей. Правообладатели картины также продали права на фильм в несколько зарубежных стран, включая Турцию, Италию и Израиль, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Глава округа Нижегородской области попал в ДТП
- Прокуратура Москвы контролирует установление причин пожара на Зубовской улице
- Средства ПВО РФ за сутки сбили 227 беспилотников ВСУ
- Минобороны: ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию в Краснодарском крае
- Кремль: США могут отслеживать данные об ударах Киева по российским объектам
- В офисе Зеленского анонсировали ещё один раунд переговоров с США
- Пожар начался на крыше дома на улице Тимура Фрунзе в центре Москвы
- Умер основатель группы The Standells Ларри Тэмблин
- Кардиолог рассказал, что может спровоцировать смерть на борту самолета
- Песков: Трамп инициировал обсуждение черноморского вопроса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru