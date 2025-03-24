«За деньги - да?»: Продюсер «Мастера и Маргариты»объяснила блокировку проката в США

Ранее издание Variety сообщило, что режиссер фильма «Мастер и Маргарита» и дистрибьютор Luminosity Pictures подали в суд на американских продюсеров Светлану Мигунову-Дали и Грейс Ло, которые инициировали блокировку проката картины в США. Уточняется, что продюсеры планируют собственную англоязычную адаптацию книги. При этом Локшин в иске отмечает, что роман Михаила Булгакова является общественным достоянием, потому никто не сможет заблокировать выпуск фильма. Клибанова назвала претензии американских продюсеров правомерными, при этом подчеркнула, что денежная выплата могла бы урегулировать вопрос.

«Информация о том, что продюсеры инициировали блокировку проката фильма, правомерна, поскольку они тоже покупали права у Сергея Шиловского, наследника Булгакова. Так получилось, что он их продал одновременно и им, и нам, не совсем корректно поступил. Можно допустить, что вопрос с продюсерами удастся урегулировать, если им заплатить, но не могу говорить, о какой сумме идет речь. Американский рынок во многом бы определил судьбу зарубежных сборов фильма "Мастер и Маргарита". Все будет зависеть от возможности проката в США, которой у нас пока нет», - пояснила она.

В декабре 2022 года СМИ сообщали, что кинокомпания «Марс Медиа Энтертейнмент» подала в суд на наследников Михаила Булгакова, требуя 115 миллионов рублей за продажу прав на экранизацию романа «Мастер и Маргарита» одновременно им и американской компании. Однако в январе 2023 года Хамовнический районный суд Москвы прекратил разбирательства, поскольку истец отказался от иска.

В российском прокате фильм «Мастер и Маргарита» с Евгением Цыгановым, Юлией Снигирь, Юрием Колокольниковым и Августом Дилем сумел освоить кассу в 2,3 миллиарда рублей. Правообладатели картины также продали права на фильм в несколько зарубежных стран, включая Турцию, Италию и Израиль, передает «Радиоточка НСН».

