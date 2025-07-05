На Солнце произошел мощный выброс в сторону Солнечной системы

Солнце выбросило рекордно большой протуберанец, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

На Солнце произошла вспышка высшего уровня X

Специалисты опубликовали видео выброса плазмы, который произошел в первой половине 5 июля на правом краю Солнца.

По словам ученых, за неделю на Солнце зафиксировали минимум шесть протуберанцев. По их словам, ни один из выбросов плазмы не задел Землю.

Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня X, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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