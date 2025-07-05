На Солнце произошел мощный выброс в сторону Солнечной системы
5 июля 202520:09
Солнце выбросило рекордно большой протуберанец, сообщили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Специалисты опубликовали видео выброса плазмы, который произошел в первой половине 5 июля на правом краю Солнца.
По словам ученых, за неделю на Солнце зафиксировали минимум шесть протуберанцев. По их словам, ни один из выбросов плазмы не задел Землю.
Ранее на Солнце произошла вспышка высшего уровня X, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- На Солнце произошел мощный выброс в сторону Солнечной системы
- Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля
- Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Омском
- В Госдуме предложили возродить в России вытрезвители
- Петербуржцы жалуются на сбой в работе операторов связи
- В Москве в районе Строгино горит торговый центр
- Дрон с краской атаковал торговое представительство России в Швеции
- ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- Аэропорт «Пулково» приостановил обслуживание рейсов
- Купальный сезон вернется в Центральную Россию в следующие выходные