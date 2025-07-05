Движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
5 июля 202520:29
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает инфоцентр о ситуации на транспортном переходе.
Причины перекрытия не называются. Перекрыли движение в 19.36.
Информации о планах по восстановлению движения пока не поступало.
В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что в регионе была объявлена авиационная опасность, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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