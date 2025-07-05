Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля
5 июля 202519:45
«Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» отменили ряд рейсов 5 июля, сообщили в пресс-службе перевозчика.
Как отметили в авиакомпаниях, пассажиров из отмененных рейсов пересадили на ближайшие возможные.
В «Аэрофлоте» уточнили, что клиенты, чьи рейсы отменили, могут отказаться от перевозки и вернуть деньги за билеты. В таком случае нет необходимости находиться в аэропорту.
Ранее в «Пулково» из-за атаки беспилотников ВСУ на Ленинградскую область задержали свыше 50 рейсов, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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