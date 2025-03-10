«Работает вдолгую»: «Сарафан» позволил «Красному шелку» задержаться в кинотеатрах

Фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея возглавил кинопрокат в первые же выходные после премьеры, собрав 201 миллион рублей за четыре дня, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте держится «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым (150,8 миллиона рублей), а на третьем месте расположился детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем (90,5 миллиона рублей), общие сборы которого достигли 500 миллионов рублей с 20 февраля. Воронков допустил, что фильм будет работать в кинотеатрах вдолгую.

«Эксперимент очень хороший, фильму ставили эстимейт на уровне 500 миллионов - миллиард, нижнюю планку он уже преодолел. На прошлой неделе по нашей сети средняя выручка за сеанс была на уровне восьми тысяч рублей. Это больше себестоимости кинопоказа практически в два раза. Поэтому сеансы "Красного шелка" остались, мы в своей сети задержим его минимум на пару недель в больших кинотеатрах, дальше посмотрим, как картина будет отрабатывать», - сказал он.