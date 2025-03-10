«Работает вдолгую»: «Сарафан» позволил «Красному шелку» задержаться в кинотеатрах
Сборы первого уикенда сегодня не всегда определяют общую кассу фильма, заявил НСН Алексей Воронков.
Большой шпионский детективный проект от режиссера Андрея Волгина «Красный шелк» с Милошем Биковичем и актером-уклонистом Глебом Калюжным оправдал ожидания кинотеатров и смог задержаться в прокате, рассказал в беседе с НСН председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков.
Фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея возглавил кинопрокат в первые же выходные после премьеры, собрав 201 миллион рублей за четыре дня, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. На втором месте держится «Пророк. История Александра Пушкина» с Юрой Борисовым (150,8 миллиона рублей), а на третьем месте расположился детектив «Красный шелк» с Милошем Биковичем (90,5 миллиона рублей), общие сборы которого достигли 500 миллионов рублей с 20 февраля. Воронков допустил, что фильм будет работать в кинотеатрах вдолгую.
«Эксперимент очень хороший, фильму ставили эстимейт на уровне 500 миллионов - миллиард, нижнюю планку он уже преодолел. На прошлой неделе по нашей сети средняя выручка за сеанс была на уровне восьми тысяч рублей. Это больше себестоимости кинопоказа практически в два раза. Поэтому сеансы "Красного шелка" остались, мы в своей сети задержим его минимум на пару недель в больших кинотеатрах, дальше посмотрим, как картина будет отрабатывать», - сказал он.
Как добавил собеседник НСН, 2024 год доказал, что сборы первого уикенда не всегда определяют общую кассу фильма.
«В последние годы очень поменялось само киносмотрение. Еще в 2019 году мы понимали, что в первый уикенд фильм собрал 100%, на второй уикенд сборы упадут на 40% и далее они будут падать, могли точно прогнозировать выручку на ближайшие четыре недели. Сейчас кино стало работать вдолгую. Связано это с тем, что дистрибьюторы и продюсеры стали делать более длинные рекламные кампании. Кроме того, все понимают, что не так много хорошего кино. Если зритель не успел сходить в первую неделю, обязательно сходит в третью - четвертую. Наверное, первый фильм, который долго работал и раскачивался очень долго – это "Джентельмены". Однако в прошлом году "Любовь Советского Союза" очень сильно раскручивалась на "сарафане" (сарафанном радио. - Прим. НСН). "Граф Монте-Кристо" работал пару месяцев. "Субстанция" тоже работала долго», - пояснил Воронков.
Картина «Красный шелк» вышла в кинотеатрах с 20 февраля, на данный момент сборы проекта превышают 500 миллионов рублей, передает «Радиоточка НСН».
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