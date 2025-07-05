Член КПРФ Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом
5 июля 202520:51
Православный канал «Спас» предложили признать иноагентом за фильм про Ленина.
Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть назвал фильм «киномерзостью» и «ударом в спину России». По его словам, съемку «Мумии» могли спонсировать из-за границы.
В «Мумии» рассказывают об «истории мавзолея Ленина и мистических идеях, которые, якобы, вкладывали в похороны Ленина.
Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил НСН, что возможный обмен кинопродукцией между Россией и США может быть хорошим знаком в плане налаживания взаимоотношений между странами.
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