Член КПРФ Локоть призвал признать телеканал «Спас» иноагентом

Православный канал «Спас» предложили признать иноагентом за фильм про Ленина.

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Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть назвал фильм «киномерзостью» и «ударом в спину России». По его словам, съемку «Мумии» могли спонсировать из-за границы.

В «Мумии» рассказывают об «истории мавзолея Ленина и мистических идеях, которые, якобы, вкладывали в похороны Ленина.

Ранее журналист и телеведущий Владимир Познер заявил НСН, что возможный обмен кинопродукцией между Россией и США может быть хорошим знаком в плане налаживания взаимоотношений между странами.

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ФОТО: РИА Новости
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