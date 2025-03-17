«Доквакает до 500 миллионов»: Что лишило «Царевну-лягушку» шанса на миллиард

Фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 119,2 миллиона рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. При этом общие сборы картины за 10 дней проката составили около 350 миллиона рублей. Исаев уточнил, что изначально кинотеатры ожидали от проекта сборы в диапазоне от 500 до 700 миллионов рублей, однако уже понятно, что фильм пройдет по нижней планке.

«Аудитория начинает уставать от сказок, мы заметили это еще в прошлом году на "Летучем корабле", который при большой рекламной кампании и с большими ожиданиями рынка с трудом дотянулся до миллиардной отметки. Дальше выходило много сказок, какие-то собирали хорошо, другие собирали всего 150 миллионов рублей. Сказка сказке рознь, лояльную аудиторию затягивает каждый такой фильм, а избирательные зрители ходят только на самые топовые сказки. В случае с "Царевной-лягушкой" речь изначально не шла о цифрах уровня «Чебурашки» или «Огнива». Фильм мог претендовать на диапазон 500-700 миллионов рублей. Думаю, он с трудом, но доквакает до 500 миллионов рублей», - отметил он.