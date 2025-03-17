«Доквакает до 500 миллионов»: Что лишило «Царевну-лягушку» шанса на миллиард
Кинотеатры изначально не ожидали от фильма с Валентиной Ляпиной и Никитой Кологривым сборов, превышающих 700 миллионов рублей, пояснил НСН Роман Исаев.
В фильме «Царевна-лягушка» представлен достойный актерский состав, однако проекту не хватило внятной и интересной истории, за которой зрители готовы были бы идти в кинотеатр, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
Фильм «Царевна-лягушка» с Никитой Кологривым в роли Кощея вновь возглавил российский кинопрокат, собрав 119,2 миллиона рублей, свидетельствуют данные ЕАИС Фонда кино. При этом общие сборы картины за 10 дней проката составили около 350 миллиона рублей. Исаев уточнил, что изначально кинотеатры ожидали от проекта сборы в диапазоне от 500 до 700 миллионов рублей, однако уже понятно, что фильм пройдет по нижней планке.
«Аудитория начинает уставать от сказок, мы заметили это еще в прошлом году на "Летучем корабле", который при большой рекламной кампании и с большими ожиданиями рынка с трудом дотянулся до миллиардной отметки. Дальше выходило много сказок, какие-то собирали хорошо, другие собирали всего 150 миллионов рублей. Сказка сказке рознь, лояльную аудиторию затягивает каждый такой фильм, а избирательные зрители ходят только на самые топовые сказки. В случае с "Царевной-лягушкой" речь изначально не шла о цифрах уровня «Чебурашки» или «Огнива». Фильм мог претендовать на диапазон 500-700 миллионов рублей. Думаю, он с трудом, но доквакает до 500 миллионов рублей», - отметил он.
Как пояснил собеседник НСН, к таким скромным сборам привела плохая драматургия, которая не заинтересовала зрителя.
«Любителей жанра отталкивает непонятная история. Нельзя просто брать название из русских народных сказок и надеяться, что люди побегут в кино. Успешные проекты помимо бренда сказки имели качественную реализацию, хорошую драматургию, спецэффекты, достойные имена в касте. У "Царевны-лягушки" вроде каст неплохой и по спецэффектам неплохо, но история не заинтересовала зрителя. С точки зрения логики и арифметики киноиндустрии решение о продолжении парадоксально, а с точки зрения взаимодействия продюсеров с государством все очевидно. Под продолжения фильмов, которые имели хоть какой-то кассовый успех и идейно ничему не противоречат, будут выделены очередные государственные деньги. Так происходит не первый год, удивляться не приходится. Ожидать, что продолжение будет удачным не стоит. Обычно у хорошего фильма бывает плохой сиквел, обратных ситуаций индустрия знает мало», - заявил член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК).
По его словам, минувшие выходные в целом оказались для кинотеатров одними из самых провальных.
«В целом хорошая погода влияет на отток зрителей из кинозалов, но для выходных в середине марта крайне печальна ситуация, когда топовый релиз в чарте за уикенд собирает всего 100 с небольшим миллионов рублей. Это провал для индустрии, один из самых слабейших уикендов, печально, что никаких крупных фильмов от российских кинопродюсеров на эти мартовские уикенды не выходит. Это системно приводит к оттоку зрителей из кинотеатров, потому что людям нечего смотреть», - подытожил Исаев.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская в разговоре с «Радиоточкой НСН» отметила, что российская киноиндустрия пока не может регулярно предлагать кинотеатрам кассовые фильмы, при этом нередко потенциально успешные картины не оправдывают ожиданий и не показывают достойных сборов.
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