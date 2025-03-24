Наступил провал: Кинотеатры не ждут фильма-миллиардера раньше октября

По словам собеседника НСН, фильм, претендующий на сборы в миллиард рублей, появится в кинотеатрах не раньше октября.

«Ко Дню Победы выходит один крупный фильм - "В списках не значился". Из самого факта того, что к юбилею Победы выходит очередной фильм про войну не вытекает, что он автоматически соберет миллиард. Он соберет только в том случае, если картина будет интересной, зрительской, с хорошей рекламной кампанией, которая привлечет зрителей, и фильм будет долго стоять на экранах, тогда шансы есть. Однако для начала надо понять, получился ли фильм На лето никаких громких новинок не предполагается. Будут средние жанровые картины, но фильмов с потенциалом хотя бы в 500 миллионов мы не видим. Лето будет очередным провалом для индустрии, как это было на протяжении нескольких лет. Громких релизов ждем с октябре, не раньше», - пояснил Исаев.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская рассказала «Радиоточке НСН», что посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась гораздо ниже в этом году из-за слабых киноновинок.

