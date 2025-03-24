Наступил провал: Кинотеатры не ждут фильма-миллиардера раньше октября
В предстоящие весенние месяцы среди потенциально успешных фильмов в кинотеатрах можно выделить лишь такие проекты, как «Батя 2: Дед», «Кракен» и «В списках не значился», заявил НСН Роман Исаев.
Следующий фильм, который потенциально может заработать в прокате миллиард рублей, выходит в кинотеатрах только в октябре, при этом в ближайшие полгода также будет мало и крепких новинок, которые могли бы претендовать на кассу в 500 миллионов рублей, отметил в разговоре с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.
По итогу минувших выходных российский кинопрокат возглавила картина «Пальма 2». По данным ЕАИС Фонда кино, в стартовый уикенд проект собрал 145,7 миллиона рублей. На второй строчке расположился фильм «Ждун», который заработал 93,2 миллиона рублей. Исаев заметил, что общие сборы кинотеатров оставляют желать лучшего вторые выходные подряд.
«Очередной уикенд является для индустрии крайне слабым, общие цифры сборов оставляют желать лучшего. В прошлом году в апреле выходил хотя бы фильм "Сто лет тому вперед", который по итогу собрал 1,5 миллиарда, в мае выходил "Майор Гром: Игра", который не оправдал ожиданий рынка, но ушел за 500 миллионов. В этом году, к сожалению, на горизонте двух месяцев очень тяжело с крупными проектами. Боюсь, результаты весеннего проката будут существенно ниже, чем в аналогичном периоде в прошлом году. Выходит вторая часть народного хита "Батя", надеюсь фильм уйдет за 500 миллионов, поскольку первая часть преодолела эту отметку. Будет выходить "Кракен", но в целом апрель-май слабые по репертуару. Фильмов с потенциалом в миллиард нет», - заявил он.
По словам собеседника НСН, фильм, претендующий на сборы в миллиард рублей, появится в кинотеатрах не раньше октября.
«Ко Дню Победы выходит один крупный фильм - "В списках не значился". Из самого факта того, что к юбилею Победы выходит очередной фильм про войну не вытекает, что он автоматически соберет миллиард. Он соберет только в том случае, если картина будет интересной, зрительской, с хорошей рекламной кампанией, которая привлечет зрителей, и фильм будет долго стоять на экранах, тогда шансы есть. Однако для начала надо понять, получился ли фильм На лето никаких громких новинок не предполагается. Будут средние жанровые картины, но фильмов с потенциалом хотя бы в 500 миллионов мы не видим. Лето будет очередным провалом для индустрии, как это было на протяжении нескольких лет. Громких релизов ждем с октябре, не раньше», - пояснил Исаев.
Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), соучредитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская рассказала «Радиоточке НСН», что посещаемость российских кинотеатров по итогам февраля оказалась гораздо ниже в этом году из-за слабых киноновинок.
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