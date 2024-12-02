Мишка идет за миллиардом: Исаев оценил сборы «Падингтон-3» и «Один день в Стамбуле»

Фильм Дугала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» стал лидером кинопроката в России и СНГ в минувшие выходные, собрав в прокате 253,9 млн рублей. Исаев допустил, что проект сможет собрать кассу в 700-800 миллионов рублей.

«Фильм "Приключения Паддингтона 3» продемонстрировал достойные цифры, в субботу и воскресенье он собирал по 100 миллионов в день, многие сеансы прошли на аншлагах. Семейная аудитория очень оценила проект. Это достойное, яркое, большое, зарубежное кино в полноценном прокате, таких фильмов мало. Надеюсь, что у этого проекта все будет хорошо в прокате. Хотелось бы, чтобы он пришел к сборам в 700-800 миллионов рублей. Сейчас каникул впереди до Нового года не предполагается, "Паддингтон-3" будет работать прежде всего в выходные», - заявил он.

Также в лидерах комедия от театра «Квартет И» «Один день в Стамбуле», собравшая 86,5 млн рублей. По словам собеседника НСН, к проекту проявили интерес поклонники творчества коллектива.