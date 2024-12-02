Мишка идет за миллиардом: Исаев оценил сборы «Падингтон-3» и «Один день в Стамбуле»
Хороший старт «Приключений Паддингтона 3» может обеспечить фильму общие сборы в 700-800 миллионов рублей, сказал НСН Роман Исаев.
Фильмы «Приключения Паддингтона 3» и «Один день в Стамбуле» пришлись по душе целевой аудитории, что позволило им показать достойные цифры в первый уикенд проката, сообщил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев.
Фильм Дугала Уилсона «Приключения Паддингтона 3» стал лидером кинопроката в России и СНГ в минувшие выходные, собрав в прокате 253,9 млн рублей. Исаев допустил, что проект сможет собрать кассу в 700-800 миллионов рублей.
«Фильм "Приключения Паддингтона 3» продемонстрировал достойные цифры, в субботу и воскресенье он собирал по 100 миллионов в день, многие сеансы прошли на аншлагах. Семейная аудитория очень оценила проект. Это достойное, яркое, большое, зарубежное кино в полноценном прокате, таких фильмов мало. Надеюсь, что у этого проекта все будет хорошо в прокате. Хотелось бы, чтобы он пришел к сборам в 700-800 миллионов рублей. Сейчас каникул впереди до Нового года не предполагается, "Паддингтон-3" будет работать прежде всего в выходные», - заявил он.
Также в лидерах комедия от театра «Квартет И» «Один день в Стамбуле», собравшая 86,5 млн рублей. По словам собеседника НСН, к проекту проявили интерес поклонники творчества коллектива.
«"Один день в Стамбуле" собрал вполне адекватную сумму для этого проекта. Это очередное хорошее разговорное диалоговое кино от "Квартета И", у которых есть немалая лояльная аудитория. Что касается Фильма "Любовь Советского союза" - это эпичный провал, который собрал полмиллиарда, но ставки на фильм делались существенно выше, как и на все проекты Первого канала с учетом их рекламной кампании. Фильм не заинтересовал молодежную аудиторию, зашел больше в возрастного зрителя, который раскачался не с первого, а со второго-третьего уикенда. Такая аудитория традиционно тяжела на подъем, и ей требуется время, чтобы на картину пойти. От фильма ждали хотя бы миллиард в прокате, к сожалению, цифры совершенно не те», - сказал он.
Ранее актер театра и кино, один из основателей театра «Квартет И» Камиль Ларин сообщил «Радиоточке НСН», что фильм «Один день в Стамбуле», который изначально должен был выйти в прокат в конце февраля, дорабатывалсь несколько месяцев, чтобы динамично и смешно «перенести» театральный спектакль на экраны.
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