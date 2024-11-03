За «Анору»: Юре Борисову предсказали «Оскар»
Артисту предрекли победу в категории «Лучший актер второго плана».
Российский актер Юра Борисов может получить «Оскар» за роль второго плана в картине-победительнице Каннского фестиваля «Анора». За всю историю главной кинонаграды были удостоены только пять советских и российских фильмов и один мультфильм. При этом несмотря на международное признание «Аноры» и Юры Борисова, в российском прокате лента об американской стриптизерше и сыне российского олигарха пока сталкивается с «провалом».
НАШ ОСКАР
Стало известно, что издания «Variety» и «IndieWire», посвященные кинематографу, предрекли российскому актеру Юре Борисову номинацию на «Оскар». Отмечается, что артист может получить ее в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Лента стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году и получила «Золотую пальмовую ветвь».
Согласно прогнозам изданий, Борисов может побороться за награду с американскими актерами Кираном Калкином из «Настоящей боли», Гаем Пирсом из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензелом Вашингтоном из «Гладиатора-2».
Сценарист фильма «Сто лет тому вперед», в котором снимался Борисов, Андрей Золотарев в интервью НСН восхитился актерским талантом Юры, назвав его «суперзвездой».
«Юра — это уже состоявшаяся суперзвезда. На мой взгляд, у нас нет другого такого артиста, который может сыграть все: и Пушкина, и злодея из "Сто лет тому вперед". Это глубокий артист, который максимально серьезно подходит к выбору роли. Я хорошо это знаю, поскольку как продюсер уговаривал его на одну роль, это заняло много времени. Ему в деталях нужно знать все о роли, чтобы согласиться или не согласиться. Это не тот человек, который принимает решение из финансовых соображений», - рассказал он.
При этом до этого Борисова номинировали на американскую премию «Gotham Awards-2024». За победу в категории «Лучшая роль второго плана» ему также предстоит побороться с Кираном Калкином, Гаем Пирсом, Даниель Дедуайлер из «Урока фортепиано» и с Кэти О’Брайан из фильма «Любовь истекает кровью». Церемония награждения пройдет 2 декабря.
Кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН заверил, что жюри «Gotham Awards» не будет «засуживать» Борисова из-за того, что он русский, так как политика, по мнению специалиста, в этом плане почти не влияет на кино.
«Он (Юра Борисов – прим. НСН) заметен среди иностранных кинематографистов. И прекрасно, что он получил номинацию, я очень рад. Политика на кино в этом плане не очень влияет... Не будут, как бы футбольным языком говоря, засуживать Борисова только потому, что он русский. Поэтому, я думаю, что никакая политика (не помешает – прим. НСН), тем более "Gotham" — премия независимая. Она не зависит ни от кого. И люди там уж точно не подвержены никаким влияниям. Несмотря на все, что творится в мире, на бойкот России… Фильмы с участием наших актеров смотрят, оценивают и отдают им должное. Юра Борисов отличный актер. Можно только порадоваться и поздравить. Наши актеры всегда на мировом уровне», - сказал он.
(НЕ)УСПЕШНАЯ «АНОРА»
Фильм «Анора» Шона Бейкера стал победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году и получил «Золотую пальмовую ветвь». Критики по достоинству оценили работу создателей ленты, в том числе российских актеров. После премьеры «Аноры» в Каннах зрители аплодировали более семи минут. Роли в картине исполнили Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и американская актриса Майки Мэдисон, известная по фильму «Однажды в... Голливуде».
К тому же в рамках премии «Gotham Awards-2024» фильм «Анора» был номинирован в категории «Лучший фильм», режиссер ленты Шон Бейкер тоже получил номинацию, а актриса Майки Мэдисон борется за звание «Лучшей главной роли».
Кинорежиссер Алексей Герман-младший в беседе с НСН похвалил создателей «Аноры», выделив нетривиальный сюжет ленты.
«Это знаменитый фильм, который выиграл Каннский фестиваль. Я его не смотрел, но отзывались о нем хорошо. Прекрасно, что главные роли в основном кинематографическом событии этого сезона сыграли очень хорошие русские актеры. Говорить о том, что там избитый сюжет, нельзя. Русские олигархи в постсоветскую эпоху во многом стали олицетворять Россию за границей. Мне кажется, фильм надо обязательно посмотреть, надеюсь, у меня будет такая возможность. Не надо в нем искать ничего плохого», - добавил он.
Однако, несмотря на международное признание, в российском прокате «Анора» пока не добилась большого успеха. Лента вышла на экраны 17 октября и к настоящему дню, по подсчетам портала «Kinobusiness.com», смогла заработать около 130 млн рублей. В прокате ее обошел даже американский фильм ужасов «Ужасающий-3».
«Неудачу» «Аноры» в российском прокате член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в разговоре с НСН объяснил тем, что прокатная компания ожидала, что «сыграет хайп» Каннского фестиваля и участие ярких российских звезд в ленте, но этого не случилось.
«Премьера "Аноры" прошла по самой нижней планке ожиданий рынка, к сожалению, не заинтересовала широкие зрительские массы. Те 55 млн рублей, которые были собраны за стартовый уик-энд, это далеко не те цифры, которые индустрия ожидала от лауреата Каннского фестиваля. Рынок ждал для фильма 100 млн рублей за стартовый уик-энд. Картина получилась странной, не зашла даже в ту аудиторию, которая обычно ждет крупные фестивальные новинки. Это касается и режиссуры, и нюансов сценария, нашей аудитории это все показалось странным. Дальнейшие перспективы фильма достаточно туманные, будем смотреть за цифрами», - заметил он.
ИСТОРИЯ «РОССИЙСКОГО ОСКАРА»
За всю историю премии российские и советские кинематографисты 17 раз были номинированы на «Оскар». При этом получить его смогли лишь 6 отечественных картин. Первыми советскими обладателями главной кинонаграды стали Илья Копалин и Леонид Варламов за документальную кинокартину «Разгром немецких войск под Москвой» (1942). Однако для показа в США ленту пришлось перемонтировать в соответствии с принципами американского повествовательного кино.
Первым советским художественным фильмом, получившим «Оскар», стала масштабная лента «Война и мир» (1965) режиссера Сергея Бондарчука. Он получил награду за «Лучший фильм на иностранном языке». При этом в США был показан сокращенный вариант киноэпопеи.
«Оскар» также получила советско-японская картина режиссера Акиры Куросавы «Дерсу Узала», которая была снята в павильонах «Мосфильма» и на улицах Москвы. Лента также выиграла в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
Награды была удостоена и мелодрама «Москва слезам не верит» (1979) режиссера Владимира Меньшова. При этом первым российским фильмом, получившим «Оскар» стала картина Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (1994).
Между тем короткометражный мультфильм «Старик и море» (1999) Александра Петрова остается единственной отечественной анимационной работой, которая смогла завоевать «Оскар» за «Лучший короткометражный анимационный фильм».
На «Оскар» также были номинированы следующие советские и российские художественные фильмы: «Братья Карамазовы» (1969) режиссера Ивана Пырьева, «Чайковский» (1970) Игоря Таланкина, «А зори здесь тихие» (1972) и «Белый Бим Черное ухо» (1976) Станислава Ростоцкого, «Частная жизнь» (1982) Юлия Райзмана, «Военно-полевой роман» (1983) Петра Тодоровского, «Урга – территория любви» (1991) и «12» (2007) Никиты Михалкова, «Кавказский пленник» (1996) Сергея Бодрова-старшего, «Вор» (1997) Павла Чухрая, «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017) Андрея Звягинцева. Но, несмотря на обожание зрителей, американскую награду ленты так и не получили.
97-я церемония вручения главной кинопремии «Оскар» пройдет 2 марта 2025 года в кинотеатре «Dolby Theater» в Лос-Анджелесе. Предварительное голосование членов киноакадемии, которых более 10,5 тысяч человек, стартует 9 декабря 2024 года и завершится 13 декабря. Объявление шорт-листа премии пройдет 17 декабря. При этом голосование по выбору номинантов состоится с 8 по 12 января 2025 года. Окончательный список номинантов на «Оскар» будет объявлен 17 января следующего года.
Ранее российский режиссер Никита Михалков анонсировал создание евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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