За «Анору»: Юре Борисову предсказали «Оскар»

НАШ ОСКАР

Стало известно, что издания «Variety» и «IndieWire», посвященные кинематографу, предрекли российскому актеру Юре Борисову номинацию на «Оскар». Отмечается, что артист может получить ее в категории «Лучший актер второго плана» за роль в фильме Шона Бейкера «Анора». Лента стала победителем Каннского кинофестиваля в 2024 году и получила «Золотую пальмовую ветвь».

Согласно прогнозам изданий, Борисов может побороться за награду с американскими актерами Кираном Калкином из «Настоящей боли», Гаем Пирсом из «Бруталиста», Стэнли Туччи из «Конклава» и Дензелом Вашингтоном из «Гладиатора-2».

Сценарист фильма «Сто лет тому вперед», в котором снимался Борисов, Андрей Золотарев в интервью НСН восхитился актерским талантом Юры, назвав его «суперзвездой».