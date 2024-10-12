400 млн рублей и интерес зрителей: Что ждет премьеру «Аноры» в России

По сюжету фильма, молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха, роль которого исполнил Эйдельштейн. В связи с этим отец парня поручает следить за ним своему молчаливому помощнику Игорю, которого сыграл Борисов. Роли в фильме также исполнили Алексей Серебряков, Ваче Товмасян, Майки Мэдисон и другие.

Кинорежиссер Алексей Герман-младший в интервью НСН заметил, что сюжет «Аноры» вполне может привлечь внимание российских зрителей.

«Русские олигархи в постсоветскую эпоху во многом стали олицетворять Россию за границей. Мне кажется, фильм надо обязательно посмотреть, надеюсь, у меня будет такая возможность. Не надо в нем искать ничего плохого», - сказал он.

В свою очередь член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в беседе с НСН подчеркнул, что «Анора» — это нишевое кино, поэтому если оно соберет в российском прокате 200-400 млн рублей, то это будет большим успехом.