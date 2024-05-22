В Каннах российским актёрам аплодировали более семи минут
Российские актёры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн были удостоены 7,5-минутной овации на Каннском фестивале, сообщает Telegram-канал «Лента дня».
Артисты сыграли в ромкоме «Анора» режиссёра Шона Бэйкера. В Каннах прошёл премьерный показ ленты, после которого зал стоя аплодировал исполнителям главных ролей.
Фильм «Анора» рассказывает о свадьбе бруклинской стриптизёрши и сына российского олигарха, чьи родители выступили против этого союза.
Ранее один из продюсеров новой версии кинокартины о Буратино Михаил Врубель заявил, что Марк Эйдельштейн сыграет в проекте роль пуделя Артемона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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