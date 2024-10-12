Ремейки и «преступление»: Бурляев призвал «не переиначивать классику»
Накануне стало известно о том, что в России переснимут фильм «Москва слезам не верит», сделав из него сериал.
В последнее время в России стали часто переснимать советскую классику. Современные отечественные режиссеры берутся и за сказки, и за уже ставшие классическими ленты, которые завоевали множество наград и народную любовь. При этом мастодонты киноиндустрии чаще всего выступают против создания ремейков советского кино, даже несмотря на то, что критики пророчат «новым» старым фильмам «просмотры».
ХОТЯТ «ПЕРЕИНАЧИТЬ КЛАССИКУ»
12 октября актер, режиссер, народный артист России, член Союза кинематографистов РФ Николай Бурляев призвал современных режиссеров снимать новые картины, а не создавать ремейки. Он подчеркнул, что отрицательно относится к таким «новым» фильмам.
«Экранизировать классику — и обязательно, и нужно, и можно. Но ремейки классических кинопроизведений недопустимо (снимать – прим. НСН), хотя бы у нас, в России. Ремейк — это повтор с допуском каких-то нововведений тех авторов, которые будут переиначивать классику», - сказал выдающийся деятель искусств в интервью ТАСС.
В последнее время в России действительно довольно часто стали переснимать советские фильмы. Так, например, недавно стало известно, что режиссер Жора Крыжовников начал снимать сериал по легендарному советскому фильму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Известно, что над проектом работают студия «Водород» и «НМГ студия», поддержку ему оказывает Институт развития интернета.
По сообщениям СМИ, в сериале играют Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович
и Анастасия Талызина. Действие восьмисерийного фильма развернутся в Москве в начале 2000-х годов. Между тем, некоторые критики уже пророчат успех «новой» ленте.
«Крыжовников — это не какой-то драмодел-профессионал, халтурщик или человек, действующий по принципу: "Чего изволите?" Это художник со своим авторским видением мира, так что здесь я жду чего-то интересного. Но, если он все перенесет в современность, это будет натяжка. Думаю, за этим (о создании фильма – прим. НСН) будет стоять какая-то авторская концепция, как у Локшина в "Мастере и Маргарите". Так что это любопытный проект, очень оригинальный, во всяком случае, его, безусловно, будут смотреть», - предположил кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН.
Однако легенды кино выступили против ремейка оскароносного фильма. Так, российская и советская актриса Раиса Рязанова, снявшаяся в картине «Москва слезам не верит», обвинила создателей нового сериала в «преступлении против зрителей».
«Много чего пересняли, даже до фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" добрались с Андреем Мягковым. И что получилось? Смотрят? Вспоминают? Нет», - приводит ее слова «News.ru».
«ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ОТ МИНПРОСВЕЩЕНИЯ
При этом в июле в СМИ появилась информация, в Минпросвещения предложили снять ремейки 30 советских фильмов историческо-патриотической тематики и экранизировать 15 литературных произведений. Письмо от Департамента кинематографии и цифрового развития было опубликовано на сайте Союза кинематографистов. Тогда сообщалось, что представители министерства предложили переснять ленты «Александр Невский», «Иван Грозный», «Война и мир», «Летят журавли» и еще несколько картин.
Позже в Минпросвещения опровергли информацию о подобном предложении Минкультуры, однако Союз кинематографистов не удалил публикацию со своего сайта.
Тогда в киноиндустрии неоднозначно восприняли вопрос с «переделом» классики. Например, народный артист России, советский и российский кинорежиссер Владимир Бортко в интервью НСН заявил, что лучше снимать новые фильмы, а не заниматься пересъемкой.
«Переснимать Эйзенштейна не нужно. Нужно снимать свое!», - сказал он.
В свою очередь режиссер, актер Александр Адабашьян наоборот поддержал создание ремейков советских фильмов. По его мнению, сейчас следует обратиться к советским идеалам другого порядка, так как современное российское кино в погоне за деньгами и просмотрами стало больше похоже на американское.
«Это означает не переснимать, а снять кино на эту же тему, не скопировать. В связи с тем мелкотемьем, которое мы имеем нынче, имеет смысл обратиться к этому варианту (советскому кино – прим. НСН). У нас теперь стало кино не режиссерское, а продюсерское, а продюсеров нет. Все только думают о деньгах. Раньше успех картины никогда не считался по количеству зрителей, а сейчас это главный критерий, сколько миллионов посмотрели. Не вижу никакого грехопадения в том, что мы повернемся немного назад. Выяснится, что сзади было не хуже, чем то, что впереди», - объяснил он в беседе с НСН.
Ранее российский писатель Сергей Лукьяненко раскритиковал увлечение российских кинематографистов съемками ремейков советских фильмов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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