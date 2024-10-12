Ремейки и «преступление»: Бурляев призвал «не переиначивать классику»

По сообщениям СМИ, в сериале играют Иван Янковский, Андрей Максимов, Тина Стойилкович



и Анастасия Талызина. Действие восьмисерийного фильма развернутся в Москве в начале 2000-х годов. Между тем, некоторые критики уже пророчат успех «новой» ленте.

«Крыжовников — это не какой-то драмодел-профессионал, халтурщик или человек, действующий по принципу: "Чего изволите?" Это художник со своим авторским видением мира, так что здесь я жду чего-то интересного. Но, если он все перенесет в современность, это будет натяжка. Думаю, за этим (о создании фильма – прим. НСН) будет стоять какая-то авторская концепция, как у Локшина в "Мастере и Маргарите". Так что это любопытный проект, очень оригинальный, во всяком случае, его, безусловно, будут смотреть», - предположил кинокритик Александр Шпагин в интервью НСН.

Однако легенды кино выступили против ремейка оскароносного фильма. Так, российская и советская актриса Раиса Рязанова, снявшаяся в картине «Москва слезам не верит», обвинила создателей нового сериала в «преступлении против зрителей».