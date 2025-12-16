Все «Звезды Театрала»: Чем запомнилась зрительская премия для артистов театра
Корреспонденты НСН пообщались с лауреатами и представителями театрального сообщества на торжественной церемонии.
Для театра самая главная награда — полный зал, поэтому премия «Звезда Театрала» является очень важной, рассказал специальному корреспонденту НСН директор Театра Вахтангова Кирилл Крок.
«Звезда Театрала» — это независимая премия зрительских симпатий в сфере театрального искусства. Она вручается по итогам онлайн-голосования лучшим творческим коллективам, молодым актёрам и заслуженным деятелям театра, наиболее ярко проявившим себя в премьерных постановках сезона. В Театре Вахтангова 15 декабря прошла церемония награждения премии «Звезда Театрала»-2025. О важности этого конкурса Крок сообщил спецкору НСН.
«Мне кажется, что это очень правильная и честная награда, поскольку театр работает для зрителей, а не для критиков. После первого показа на некоторые спектакли не купить билеты. Они заканчиваются в течение двух-трех часов. Это и есть лучшая награда театру», — указал он.
«Звезду Театрала» в номинации «Лучший спектакль. Большая форма» получила постановка главного режиссера Театра Вахтангова Анатолия Шульева «Солнце Ландау». Сам он раскрыл секрет победы спецкору НСН.
«Главным фактором победы послужила команда артистов. Они верят, вкладывают свои душевные силы. К тому же, у нас у каждого есть своя семья, которая поддерживала нас в этом безумном предприятии. Театр Вахтангова всегда был в авангарде — тут работают очень талантливые люди. Ты приходишь сюда как на свидание к любимой девушке — стараешься ее всегда как-то удивить. Я каждый раз прихожу и живу этим моментом. Сейчас как раз нужны живые и современные спектакли», — отметил он.
Роман Габриа стал лауреатом в номинации «Лучший режиссёр». Премию присудили за спектакль «Театральный роман», поставленный в петербургском Театре имени Ленсовета. Габриа рассказал спецкору НСН о планах на будущее.
«Мои любимые театральные города — Омск, Тюмень, Новосибирск, но больше я ставлю спектаклей в Санкт-Петербурге. Если всё случится, то я появлюсь в Театре наций. Я пытаюсь сейчас поставить произведения по книгам, которые переосмысливаю с юности. У меня осталось много чего, что очень хочется реализовать. Например, “Три мушкетера” Александра Дюма, который мне очень интересен, “В поисках супружеского счастья” Константина Зорина. Сейчас я занимаюсь Борисом Пастернаком и “Доктором Живаго”. Я не хочу раскрывать всех секретов, но постановка касается лишь небольшой части этого романа», — поделился он.
«Лучшим музыкальным спектаклем» по итогам голосования стал «Вертинский» в постановке Нины Чусовой. Она уточнила в разговоре со спецкором НСН, что театр должен стать интеллектуальнее.
«Настало время не только развлекательного театра, но и умного, который помогает жить. Сейчас все не так просто. Зрители приходят не только отвлечься от проблем, а их решить. Через биографию великого актера мы пытаемся донести что-то такое до людей. Тема эмиграции, творцов, гениев, которые уехали, и что с ними происходило — тоска по родине, необходимость вдыхать родной ужас для того, чтобы творить. Вот вся идея пришла как будто случайно, а оказалась очень актуальной, и теперь прекрасные полные залы в разных городах», — подчеркнула она.
Антон Хабаров, ведущий актер Губернского театра, получил награду за «Лучшую роль театрального актера в кино» за работу в сериале «Казанова», где он сыграл афериста, действующего в СССР 1970-х годов. Хабаров объяснил спецкору НСН, как он попал в этот проект.
«Я подключился на последнем этапе, когда были пробы. Я помню, как зашел в комнату, где все пробуются, и там висела огромная доска, где было написано мелом “Где ты, Казанова?”. Как мне потом объясняли, уже отчаялись искать актеров, потому что перепробовали многих артистов. Я этого не знал, приехал, сделал свою работу, меня утвердили. Для меня это было просто утверждение, я получил роль в фильме. Но надо отдать должное моему агенту, потому что у меня было три проекта параллельно. Совершенно не было возможности сниматься в «Казанове». Я говорю ей, что откажусь и не смогу. Надо же было быть таким глупцом, но Наташа Соболь меня просто уговорила. Я сыграл такого современного благородного мошенника Остапа Бендера. Мой персонаж не смог бы завоевать симпатии без хорошей команды. Один бы я ничего не сделал. Артисты переоценивают вообще свою значимость, особенно в современном кино. Мы на вершине айсберга: без сценария, режиссера, оператора ничего не получится», — вспомнил он.
Евгений Герасимов, художественный руководитель Театра сатиры и председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям поздравлял лауреатов премии со сцены. В разговоре со спецкором НСН он обозначил свое главное желание.
«Я загадываю единственное желание на всех спектаклях, к которым имею отношение — “За любовь”. Люди должны понять, что они не одиноки. Чем сложнее жизненная история, тем больше она обогащает и формирует человека. Самое важное, чтобы люди понимали, зачем они пришли в театр, и с чем они ушли. И смеяться, и плакать, и радоваться, а главное - уйти с пониманием, что ты для себя что-то в этом действии нашел. Тебе помогает это жить, любить и двигаться вперед. Поэтому здесь победители сегодня не случайно. Хотя любое кино или спектакль — это как Олимпийские игры, главное — участие», — подчеркнул он.
Ранее учредитель и президент премии «Звезда Театрала», главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков рассказал НСН, какие страны Запада следят за премией в этом году.
Все «Звезды Театрала»: Чем запомнилась зрительская премия для артистов театра
