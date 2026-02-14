Нилов: Рабочий день 20 февраля не будет сокращенным
Сокращенных рабочих дней в преддверии Дня защитника Отечества в России не запланировано. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с РИА Новости.
Парламентарий напомнил, что по закону право на сокращенный на час рабочий день возникает, если праздник приходится на выходной день.
«Поскольку 23 февраля в наступающем году выпадает на понедельник, пятница, 20 февраля, сокращенным днем не будет», - подчеркнул Нилов.
Как отметил депутат, россиян ожидают трехдневные выходные - с субботы, 21 февраля по понедельник, 23 февраля включительно.
Ранее стало известно, что в России запланирована короткая рабочая неделя 24-27 февраля.
