Постпред при НАТО назвал Китай соперником США

Китай является соперником США в экономике, военной сфере, идеологии. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер на Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам политика, КНР на подъеме, страна станет стратегическим конкурентом США в течение следующего столетия.

«И то, как мы на это отреагируем, скорее всего, определит, где мы окажемся как страна, и будет ли это еще одно столетие Америки и того, что мы можем предложить миру, или же это будет столетие Китая и того, что он может принести миру», - цитирует Уитакера РИА Новости.

Постпред указал на масштабную милитаризацию Китая и попытки Пекина контролировать нарративы, которые продвигают в создаваемых искусственным интеллектом сообщениях.

Между тем в МИД Китая назвали США крупнейшим источником хаоса для ядерного порядка в мире.

