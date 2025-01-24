Премия «Звезда Театрала» увеличила число номинаций

Главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков подчеркнул важность персональных актерских и режиссерских номинаций.

По его словам, зрителю очень важно выразить, таким образом, свою признательность любимому актёру или режиссёру.

«И теперь у него для этого будет больше возможностей. А у актёров – больше шансов получить заслуженную награду», - отметил Яков.

Любой желающий сможет проголосовать за понравившегося режиссера, актера, художника до 15 июня на официальном сайте премии.

Ранее театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

