Премия «Звезда Театрала» увеличила число номинаций

Театральная премия «Звезда Театрала» открыла прием заявок на соискание лучших работ в сезоне 2024/2025. Кроме того, будет увеличено число номинаций. В результате зрители впервые смогут номинировать актёрские работы не только в драматических, но и в музыкальных постановках, а также в спектаклях для детей и юношества.

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Главный редактор журнала «Театрал» Валерий Яков подчеркнул важность персональных актерских и режиссерских номинаций.

По его словам, зрителю очень важно выразить, таким образом, свою признательность любимому актёру или режиссёру.

«И теперь у него для этого будет больше возможностей. А у актёров – больше шансов получить заслуженную награду», - отметил Яков.

Любой желающий сможет проголосовать за понравившегося режиссера, актера, художника до 15 июня на официальном сайте премии.

Ранее театральную зрительскую премию «Звезда театрала» вручили в Москве, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Яна Овчинникова
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