Более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России с 2022 года
Более 92 тысяч граждан Украины обратились с заявлениями о предоставлении временного убежища в России за три года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД.
В ведомстве подсчитали, что в 2022-2025 годах с заявлениями о предоставлении убежища в РФ обратились 92 426 украинцев. Больше всего - 83 513 - ходатайств было подано в 2022 году. Граждане Украины составляли более 82% от общего числа обратившихся к России с просьбой о временном убежище.
При этом в 2023-м поступило 5 581 такое заявление (67% от общего числа ), год спустя - 3 722 (54%), в 2025-м - 3 332 (40%).
Ранее стало известно, что с начала 2025 года границу России пересекли более 25 тысяч граждан Украины.
