В России начались съемки второго сезона сериала «Казанова»
Съемки второго сезона ретро-сериала «Казанова» стартовали, они пройдут в Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кинокомпанию «Амедиа продакшн».
В новом сезоне проекта снимаются знакомые зрителям Антон Хабаров, Светлана Ходченкова, Сергей Угрюмов, Катерина Шпица, а также Анна Банщикова, Яна Крайнова, Евгения Дмитриева, Александр Яцко и другие. Режиссером-постановщиком проекта выступил Сергей Комаров, а автором сценария вновь стал Дмитрий Новоселов.
Действие второго сезона «Казановы» разворачивается летом 1980 года, спустя два года после событий первой части сериала. Главный герой, аферист Игорь Апрельцев, который находится в уголовном розыске, скрывается в Ленинграде, стремится «очистить» биографию и получить новый паспорт.
«Премьера второго сезона сериала "Казанова" на Первом канале состоится в 2025 году», — отметили в «Амедиа продакшн».
Между тем Минкульт Нижегородской области сообщил, что в регионе снимут восемь фильмов, сериалов и шоу в 2024 году, пишет RT.
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