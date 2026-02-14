Россиянам назвали возраст для выхода на пенсию по старости в 2026 году
Россиянки в 2026 году могут выйти на пенсию по старости в 59 лет, мужчины в России - в 64 года. Об этом сообщила эксперт Президентской академии Татьяна Подольская, передает РИА Новости.
«Возраст выхода на пенсию у женщин - 59 лет (1967 год рождения), а у мужчин – 64 года (1962 год рождения)», - отметила эксперт.
Как напомнила Подольская, текущий год станет последним для переходного периода, когда в РФ постепенно повышается возраст для назначения пенсии по старости. Уже с 2028 года женщины смогут уйти на пенсию по старости в возрасте от 60 лет, мужчины - в возрасте от 65 лет.
Ранее глава комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Перминова рассказала, что размер пенсии по старости можно увеличить, если обратиться за ней не сразу после возникновения права на выплату.
